Stroll: "E' ridicolo che Leclerc non sia stato penalizzato!"

Il Gran Premio di Russia di Lance Stroll è durato poche centinaia di metri, perché il canadese della Racing Point è finito contro il muro in seguito a un contatto con la Ferrari di Charles Leclerc.

Leclerc, dopo una buona partenza, ha cerato di attaccare Stroll, a sua volta autore di una partenza eccellente. Giunti in staccata, Leclerc si è infilato all'interno della Racing Point dell'avversario per completare il sorpasso.

Stroll, invece, ha cercato di resistere all'esterno, lasciando lo spazio al monegasco della Ferrari per evitare di entrare in collisione e rovinare le rispettive gare dopo pochi istanti di gara.

La Ferrari di Leclerc, però, una volta fatta la curva si è trovata con la ruota anteriore sinistra tra le due di destra della RP20 di Stroll. Il contatto è avvenuto pochi istanti dopo, con l'anteriore sinistra che ha colpito la posteriore destra della Racing Point.

Questo contatto ha fatto perdere il controllo della propria monoposto a Stroll, che ha così sbattuto contro le barriere esterne, ponendo fine alla sua gara. Poco dopo la Direzione Gara ha messo sotto inchiesta la manovra di Leclerc, giudicandola però come semplice azione di gara.

La mancata penalizzazione a Leclerc da parte dei commissari ha fatto infuriare Stroll, il quale, al termine della gara, ha esposto tutta la sua frustrazione per quanto accaduto al primo giro e per non aver visto sanzioni ai danni del ferrarista.

"Sono piuttosto sorpreso che Leclerc non sia stato penalizzato. Gli ho dato tanto spazio. Ho fatto tutta la curva all'esterno e lui mi ha preso sulla posteriore destra. Gli ho dato tutto lo spazio che ho potuto ed è stato un contatto sfortunato, ma avrebbe potuto evitarlo. Non avrebbe dovuto essere così vicino mentre era all'interno di quella curva. Dunque credo proprio che sia ridicolo che non sia stato penalizzato".

Stroll è ancora più amareggiato per aver compreso di aver gettato un'ottima occasione per portare a casa punti pesanti. La sua partenza è stata perfetta e la RP20, dotata di aggiornamenti, lo avrebbe potuto portare a fare una grande rimonta.

"Oggi avrei potuto avere una buona occasione, avevo tante possibilità di recuperare. Penso fossi settimo prima di finire a muro. Ho fatto una grande partenza, avevamo il set di gomme giusto. Dunque, per tutto questo, è davvero un peccato che la mia corsa sia terminata in quel modo".