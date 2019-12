Strategie: un solo pit, ma Vettel con le soft è l'incognita

“La scelta su quale pneumatico iniziare la gara è stata molto difficile e, anche per questo, abbiamo optato per strategie diverse, in modo da assicurarci più opportunità in corsa”. Mattia Binotto ha riassunto così la decisione di differenziare la strategia di gara tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc, anche se nelle fasi finali della Q2 l’input per puntare sulle gomme medie è arrivato dallo stesso pilota monegasco.

Rispetto alla vigilia di altri Gran Premi non è ancora del tutto chiaro quale sarà la strategia di gara, a causa di un degrado delle gomme importante che secondo la Pirelli porterà la mescola soft a non poter coprire più di 10-12 dei 55 giri di gara.

Per questo motivo i due piloti in prima fila (Lewis Hamilton e Max Verstappen) partiranno con gomme medie, una garanzia di poter contare su un primo stint più lungo (le stime dicono 20 giri), per poi passare alle hard.

L’unica controindicazione di questa scelta (che alla vigilia sembra essere la migliore) è il primo giro di gara, un momento in cui chi scatterà con le soft potrà disporre di un maggior grip.

Il primo pilota della griglia di partenza a prendere il via con le soft è Sebastian Vettel, posizionato in quarta posizione, ed il tedesco sa bene che subito dopo il via le staccate delle curve 8 e 11 saranno fondamentali per definire a cosa potrà ambire nella corsa di oggi.

Secondo la Pirelli è da escludere una gara a due soste, vista la costanza di rendimento garantito della mescola hard, ma se ci dovesse essere una safety car non è da escludere che nelle fasi finali qualcuno potrebbe scommettere su una conclusione sprint con un set di soft.

Oltre a Bottas (che scatterà dall’ultima posizione) tra i ‘big’ solo Leclerc dispone di un set di soft nuove, che il monegasco ha deciso di mantenere sacrificando un treno di medie, a disposizione invece di Hamilton, Verstappen e Vettel.