Steiner: "I piccoli team servono alla F1, non buttiamo soldi"

La crisi dovuta alla pandemia di COVID-19 ha chiaramente posto i team di F1 a riflettere sulla situazione, specialmente i più piccoli come la Haas di cui Steiner è team principal.

Le discussioni sul tetto di spese sono attualmente in corso con Liberty Media e FIA, in modo da ridurlo per il 2021 cercando di tenersi strette le piccole scuderie, consentondo loro di provare a limare il divario dai più grandi.

Al momento un accordo ancora non è stato raggiunto e Steiner ha ammonito tutti.

“Spero che questa situazione porti almeno a pareggiare i conti con tutti perché è quello che dovrebbe accadere - spiega Steiner a Motorsport.com - Ad un certo punto tutti si stancano di investire, quindi non è solo quello il problema. Bisogna provare ad avere un ritorno, non solo buttando via soldi. Se non avesso la certezza che questo fosse possibile, andre da Gene Haas a dire di smetterla, non gli mentirei".

Steiner alla fine si dice comunque fiducioso che si possa arrivare ad un limite di costi valido per tutti per il 2021.

“Il giorno che sarà chiaro che tutto ciò non è possibile, mi alzerò e diro che non mi muoverò per andare da nessuna parte. Perché dovrei farlo? Spero che tutti si trovino d'accordo su un certo tipo di business, è quello l'obiettivo. Non so quanto ci si metterà, ma siamo al punto giusto per pensarci e ripartire da capo seriamente. E anche le grandi squadre dovrebbero muoversi in questa direzione, non possono nemmeno loro prendere dei soldi e buttarli via ogni anno".

“Per la F1 ha molto più senso che in griglia ci siano squadre come la Haas, qualcuno ne potrebbe sicuramente trarre beneficio. Penso che dobbiamo essere chiari e trovare un compromesso, in modo che grandi e piccoli siano tutti assieme e competitivi".

“Nessuno corre sapendo che arriverà ultimo. Per questo dico che ora bisogna trovare un'altra strada, specialmente quando c'è gente che spende così tanto denaro, cosa che non si fa ovviamente se sai che poi sei l'ultimo. Alla fine credo che saremo tutti intelligenti abbastanza da trovare la soluzione, con 10 team uniti in questo senso sarà la F1 a vincere".

Steiner ha anche sottolineato l'importanza che ognuno possa lottare per qualcosa.

“Non sto dicendo che tutti debbono per forza vincere, ma almeno essere in grado di farlo un giorno. Non si possono accusare 3-4 secondi dai primi ogni volta, su questo bisogna essere chiari. I piccoli team non chiedono di vincere gare, ma poter fare la loro parte e avere un ruolo nel gruppo. Tutto qui.

“E questo va a vantaggio di tutta la F1, non solo loro. Si tratta di avere le stesse opportunità. La F1 in generale vincerebbe avendo 10 squadre solide che possono correre serenamente".