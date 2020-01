Steiner: "Errore non ascoltare le indicazioni dei piloti"

Un 2019 decisamente da dimenticare per la Haas. Il team americano motorizzato Ferrari e con telaio Dallara ha chiuso la classifica costruttori al nono posto, davanti solo alla modesta Williams, peggior risultato dal mondiale d'esordio del 2016.

Leggi anche: Steiner e la paura di non poter più gestire il duo Haas

Eppure, dopo un 2018 terminato in sesta posizione nel campionato costruttori, le premesse erano ben altre.

Gunther Steiner, Team Principal Haas, fa mea culpa: 28 punti conquistati a fronte di un risultato precedente di 93 non sono un risultato accettabile. Anche se la stagione era iniziata sotto ben altre premesse, con un sesto posto in Australia, in Bahrain sono emersi i primi problemi.

“Abbiamo cercato di indagare sulla gestione delle gomme senza accorgerci che il problema principale era l'aerodinamica, visto che in qualifica andavamo molto bene”, commenta Steiner.

“A Barcellona non sapevamo cosa aspettarci: al sabato siamo andati bene, ed in gara ci siamo ritirati a seguito di un incidente, quindi non abbiamo potuto valutare i dati nel loro insieme. Magnussen e Grosjean avevano provato ad avvertirci e se avessero terminato la gara molto probabilmente ci saremmo seduti ad un tavolo per capire cosa non funzionasse a dovere sulla monoposto. Ci fidavamo più dei risultati anziché del parere dei piloti”, continua il manager.

“Dopo la pausa estiva non aveva più molto senso concentrarsi sullo sviluppo dell'auto, quindi abbiamo spostato l'attenzione sul 2020”, conclude Steiner.