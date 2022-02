Sostenibilità nel Motorsport: F1 seconda a sorpresa. MotoGP terza

La Formula 1, nel corso degli ultimi anni, ha fatto passi da gigante verso un livello di sostenibilità sempre maggiore. Non si tratta del solito cliché, ma di un indice di sostenibilità creato da Enovation Consulting.

Queste due società hanno recentemente creato il Sustainable Circuits Index, mettendo a confronto e valutando 106 campionati del motorsport in tutto il pianeta. Questa analisi ha coinvolto serie a 4 e 2 ruote, valutando l'impatto ambientale, sociale e di governance di ogni campionato, oltre al loro impegno con diverse persone impegnate negli stessi.

Le due società hanno lavorato e comparato le categorie sfruttando i dati divulgati riguardanti il periodo luglio-novembre 2021, esaminando 25 diversi criteri per performance di sostenibilità attraverso sei aree molto ampie che includono certificazioni, accrediti e premi, criteri ambientali, sociali, impegno e partnership, ma anche approccio alla sostenibilità.

Finita la comparazione e lo studio dei dati, è emerso che la Formula E è il campionato leader, di una categoria superiore, attestandosi al livello 4.

Grazie a un punteggio di 79 su 100, la Formula E comanda su tutte, ma non può certo essere una sorpresa se consideriamo che quel campionato è stato creato proprio con il preciso intento di ricercare ed essere sostenibile. Ciò che ha elevato la categoria è il riciclaggio delle batterie e parti in fibra di carbonio rotte, ma anche la tendenza a eliminare la plastica monouso nel paddock.

Formula 1 e MotoGP sul podio

Dietro la Formula E, un po' a sorpresa, c'è la Formula 1. Certo, il divario tra le due categorie è ancora piuttosto ampio, ma il campionato di punta per prestazioni e storia tra quelle a 4 ruote si è issata al secondo posto con il punteggio di 60 su 100. Questo grazie alle ultime annate, dove sono stati compiuti diversi passi verso la sostenibilità.

La Formula 1, così come la Formula E, ha lo stesso accredito ambientale FIA, 3 stelle, e sono state evidenziate intenzioni come l'obiettivo "net-zero" entro il 2030, più l'uso di energia rinnovabile al 100% per il suo quartier generale e la sperimentazione di un centro di trasmissione a zero emissioni di carbonio per il Gran Premio di Gran Bretagna.

Il rapporto stilato recita così: "C'è ancora spazio per migliorare, ma la F1 ha fatto molta strada nel suo viaggio verso un futuro sostenibile, elevando il suo livello di impegno e segnando il passo per altri stakeholder a seguirne l'esempio".

La MotoGP è arrivata terza con un punteggio di 60, davanti alla Extreme E e al WTCR. Poi ecco la NASCAR. Se la Top 5 lascia ben sperare, tutti e 106 i campionati presi in considerazione hanno ricevuto congratulazioni dalla dottoressa Cristiana Pace, membro della Commissione Ambientale e di Sostenibilità della FIA.

"Voglio congratularmi con tutti i campionati della lista, dal basso fino ai primi posti, per aver iniziato il viaggio verso la sostenibilità. La F1 è una bella sorpresa e siamo davvero felici per loro. Siamo molto contenti del risultato".

"Hanno una storia molto lunga e quindi, per loro, è molto più difficile essere sostenibili. Ma hanno sicuramente investito tante risorse sulla sostenibilità da qualche anno a questa parte. Molto positivo anche il terzo posto della MotoGP. Pensiamo sempre alle 4 ruote, ma non dobbiamo dimenticare le 2 ruote".

"La FIM ha una strategia molto diversa sulla sostenibilità rispetto alla FIA, ma tutto il motorsport si sta muovendo nella giusta direzione".

Per scoprire molto di più sulla classifica e su questo rapporto stilato da Enovation Consulting, potete cliccare sul seguente indirizzo: www.sustainablemotorsportindex.com