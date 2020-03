Sky Sport: la programmazione speciale su F1 e MotoGP

Continua la programmazione speciale di Sky Sport, in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (Sky #IoRestoACasa). Da non perdere nel weekend la serie di appuntamenti speciali di Sky Sport Classic in programma su Sky Sport Uno (e su Sky Sport Collection 24 ore dopo). E con l’iniziativa #SkySportYou, i clienti hanno sempre la possibilità di scegliere tramite il sito skysport.it la programmazione della prima serata di Sky Sport Classic sul canale 201.

Dopo il weekend con Valentino Rossi, questo fine settimana di Sky Sport MotoGP sarà dedicato ad Andrea Dovizioso, con le immagini più belle della carriera del pilota forlivese e tutte le sue vittorie più belle con la Ducati. Sabato 28 marzo, dalle 14, a #CasaSkySport su Sky Sport 24, “ospite” proprio Andrea Dovizioso, con Guido Meda e Mauro Sanchini, in live streaming anche sul sito skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport.

Domenica 29 marzo alle 15, sul canale 208, i grandi della top class si sfidano al videogame ufficiale della MotoGP nel Mugello Virtual GP di eSport: tra i piloti che scenderanno virtualmente in pista Marc Marquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Alex Rins. La telecronaca sarà di Guido Meda e Mauro Sanchini. La gara sarà preceduta da un turno di qualifiche e ogni pilota giocherà con la propria moto virtuale, in collegamento in diretta video dalla propria postazione di gioco.

Tanti gli appuntamenti speciali anche dedicati alla Formula 1. Sabato 28 marzo su Sky Sport Uno sarà “Ferrari Day”, tra sintesi di Gran Premi, speciali ed interviste per ripercorrere i più importanti momenti della storia del Cavallino Rampante.

Su Sky Sport F1, invece, sabato il meglio in pista degli anni 2000 per rivivere in particolar modo le imprese di Kimi Raikkonen alla guida della Rossa di Maranello. Domenica 29 marzo, invece, il racconto della stagione 2008 con il primo Mondiale vinto da Lewis Hamilton in McLaren