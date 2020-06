Sindaco Firenze: "Mugello mai così vicino alla F1"

Il Gran Premio di Formula 1 al Mugello sembra sempre più vicino a diventare una realtà. Il tracciato toscano potrebbe ospitare la seconda tappa italiana di un Mondiale 2020 falcidiato dalla pandemia del Coronavirus.

Il calendario per ora comprende solamente otto Gran Premi e l'ultimo di questi è proprio il Gran Premio d'Italia, fissato per il 6 settembre a Monza. Una settimana più tardi, il Circus potrebbe fare tappa in Toscana, per quella che sarebbe anche la gara numero 1000 della Ferrari in Formula 1. Una coincidenza davvero perfetta.

A dare ulteriori indizi positivi oggi ci ha pensato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che a margine di un evento a Piazza della Signoria, ha detto: "Penso che mai siamo arrivati così vicino alla possibilità di avere la Formula 1 a Firenze e all’autodromo del Mugello".

"Incrociamo le dita perché si svolga in Italia un secondo Gran Premio di Formula 1 quest’anno. E’ praticamente certo, e quindi ce la possiamo giocare per la prima volta per un evento che sarebbe storico, rimarrebbe negli annali dello sport mondiale dell’automobilismo ma anche nella storia di Firenze".

Come ci aveva confermato anche Marco Ferrari, segretario generale di ACI-Csai, il discorso è intavolato con la Formula 1. Non resta che sperare che venga messo tutto nero su bianco il prima possibile. E per il Mugello sarebbe una gran bella compesazione per aver perso per quest'anno il Gran Premio d'Italia di MotoGP.