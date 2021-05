Il team di Woking era certo che la trasferta di Monte Carlo avrebbe rappresentato un round di sofferenza, ma alla fine la MCL35M (almeno nelle mani del solo Norris ndr.) si è rivelata più vicina del previsto alla Red Bull ed alla Mercedes rispetto ai primi 4 appuntamenti della stagione.

Il team principal della squadra, Andreas Seidl, si è detto felice del risultato. Il terzo gradino del podio ottenuto da Norris ha infatti consentito alla McLaren di restare aggrappata al terzo posto nel Costruttori.

“Posso dire che non ci aspettavamo di avere un passo tale da poter essere così vicini alla Mercedes, alla Red Bull ed anche alla Ferrari”.

“Sin dall’inizio della stagione abbiamo sempre sofferto nei tratti di pista da affrontare a bassa velocità, e questa non era una premessa entusiasmante per la trasferta di Monaco. Devo davvero ringraziare tutta la squadra per averci dato una vettura così competitiva per questo weekend”.

“I ragazzi in fabbrica hanno fatto un ottimo lavoro nel corso dell’inverno e stanno continuando a spingere per fornirci ulteriori aggiornamenti”.

Il podio conquistato a Monaco dalla McLaren si è rivelato fondamentale per il team di Woking. La Ferrari, infatti, avrebbe potuto puntare alla vittoria se solo Leclerc non avesse accusato il problema tecnico che gli ha impedito di prendere il via della gara, mentre Carlos Sainz ha ottenuto il suo primo podio con i colori del Cavallino finendo davanti a Norris.

Seild ha ammesso candidamente come il pericolo che la Casa di Maranello potesse raccogliere un notevole bottino di punti a Monaco era concreto.

“Per quel che riguarda il campionato è stato un ottimo risultato per noi, specie vedendo il passo che la Ferrari aveva non solo nelle Libere, ma anche in qualifica. Il rischio di lasciare per strada molti punti era concreto”.

“Ovviamente abbiamo beneficiato della sfortuna che ha colpito Leclerc, ma è un qualcosa che non auguri mai ai tuoi rivali”.

“Ad ogni modo è sempre importante riuscire a cogliere ogni opportunità che si presenta, ed è quello che siamo riusciti a fare. Lando volava in pista ed il team ha svolto un eccellente lavoro con la strategia”.