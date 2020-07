Norris ha conquistato il suo primo podio in Formula 1 al Red Bull Ring, riuscendo nel finale di gara a superare la Racing Point di Sergio Perez, ma anche ad andare a recuperare terreno nei confronti della Mercedes di Lewis Hamilton, superata di un decimo grazie alla penalità di 5" rimediata dal campione del mondo.

In questo modo Lando è diventato il terzo pilota più giovane della storia a salire sul podio in F1, chiudendo un weekend impressionante che lo aveva già visto ottenere il quarto tempo anche in qualifica (scattando poi terzo dopo una penalità inflitta sempre di Hamilton).

Il teamm principal Andreas Seidl ritiene che questa sia la prova della maturazione che Lando ha fatto entrando nella sua seconda stagione nel Circus.

"Per un pilota è importante avere uno slancio di questo tipo, perché gli dà la fiducia necessaria per rendere al meglio quando conta, quindi in qualifica e in gara" ha detto Seidl.

"Lando ha iniziato bene l'anno scorso, ma si stava ancora costruendo. Si poteva vedere che l'anno scorso spesso iniziava le gare con cautela, poi trovava fiducia e veniva fuori alla distanza".

"Con il lavoro che ha fatto insieme alla squadra durante l'inverno, credo che abbia fatto semplicemente il passo successivo".

"Sono molto contento sia di lui che della squadra, quindi sono convinto che insieme potremo ottenere dei grandi risultati in futuro".

Nell'ultimo giro Norris è stato capace di guadagnare ben otto decimi nei confronti di Hamilton, stabilendo anche il giro più veloce della gara. Una prestazione che gli ha permesso proprio di saltare davanti a Lewis.

L'onboard del suo ultimo giro è diventato già un video virale, con il suo ingegnere che lo istruisce su quando usare la modalità "sorpasso", prima della festa per il grande risultato ottenuto.

"Ad un certo punto pensavamo di aver perso il podio quando è stato passato da Leclerc, ma ovviamente abbiamo comunicato a Lando della penalità di Lewis" ha spiegato Seidl. "A quel punto, Lando si è preparato per i suoi ultimi giri con l'obiettivo di tirare fuori tutto il potenziale della vettura".

"In quel frangente Lando è stato impressionante, ma credo che lo sia quello che ha fatto per tutto il weekend. Dimostra che, come ci aspettavamo da lui, è maturato ed ha fatto lo step successivo come pilota. Cosa fondamentale dopo la sua prima stagione in Formula 1".

"Ha analizzato molto bene la scorsa stagione per capire cosa doveva fare per farsi trovare più primo in questa. Inoltre è cresciuto in termini di personalità e di carattere. Sono sicuro che con lui ci divertiremo molto in futuro".

Parlando del suo ultimo giro, Norris ha detto: "Il ritmo era davvero buono con aria pulita. Nel traffico però le Ferrari e le Racing Point erano più veloci di noi".

"In qualifica siamo stati molto veloci, ma in gara le cose sono un po' cambiate. Loro hanno una macchina un po' più fluida da guidare ed un po' più di carico, questo aiuta in gara con il degrado delle gomme".

"E' stato molto difficile, ma credo che quando avevamo aria pulita e mantenendo le gomme in buone posizioni, allora ho potuto davvero spingere".

"Abbiamo alzato un po' la potenza e ho fatto dei giri davvero belli. Sono ancora senza fiato per aver spinto tanto per finire terzo".