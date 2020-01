Seidl: "McLaren in Top 3 nel 2021 non è una missione impossibile"

Dopo anni bui, uno spiragli di luce ha illuminato il team McLaren. Nel 2019 la squadra che ha sede a Woking ha mostrato enormi passi avanti, conquistando meritatamente il quarto posto nel Mondiale Costruttori di F1.

Un risultato alla vigilia della passata stagione difficilmente pronosticabile, invece gli uomini di retti da Andreas Seidl hanno compiuto una stagione da incorniciare, tornando appena alle spalle dei tre top team che si sono spartiti tutte le vittorie dello scorso Mondiale.

Il 2020 sarà un anno in cui la McLaren cercherà di confermare quanto di buono fatto pochi mesi fa. L'obiettivo sarà certamente quello di evitare di ripetere quanto fatto dalla Renault - quarta nel 2018 e risultata meno competitiva l'anno successivo - ma anche, se non soprattutto, compiere ulteriori passi avanti.

A Woking credono che tornare subito a lottare con i team migliori della F1 sia possibile. Addirittura insidiarli e tornare a far parte in pianta stabile dell'elite della F1. Per fare questo, McLaren cercherà di sfruttare il cambio di regolamento che entrerà in vigore a partire dal 2021.

"Nel breve termine il nostro obiettivo è quello di fare una monoposto che sia un passo avanti rispetto a quella del 2019. E sto parlando del 2020. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo essere realisti", ha dichiarato Sedl.

"Per me un bel passo avanti sarebbe fare un passo avanti e arrivare a metà tra i top team e quello che abbiamo fatto lo scorso anno in termini di tempo sul giro. Sarebbe una grande conquista, ma dobbiamo fare un lavoro molto duro, perché i primi 3 team della F1 stanno lavorando forte sulle rispettive monoposto per il 2020".

"I 3 top team attuali della F1 non si trovano al top solo per avere un budget più ampio di altri, ma anche per aver fatto semplicemente un ottimo lavoro. Questi significa automaticamente che partiranno al top anche nel 2021".

"Ma come abbiamo visto in passato, non sarà per noi una missione impossibile raggiungerli. Dobbiamo solo essere realisti e pazienti a sufficienza per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che abbiamo. Dovremo essere pazienti, per fare in modo che tutti i tasselli del mosaico vadano al loro posto".

"La cosa impostante sarà avere una visione chiara, un piano ben stabilito su cosa dovremo fare in futuro. Su come dovremo procedere e fare passo dopo passo. Poi dovremo fare in modo che tutto accada, lavorando bene come team".