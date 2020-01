Fratricidio! Chi sarà il Caino fra i Marquez e i Leclerc?

Vuoi vedere che nel mondo dei motori sta prendendo piede una sorta di nepotismo grazie al quale un fratello tira la volata all’altro, possibilmente nello stesso team? Dopo Marc Marquez che si vuole abbia imposto “manu militari” Alex alla Honda Hrc, ecco Arthur Leclerc che entra nella FDA iniziando il percorso che Charles ha così ben completato.

Riflessione cattivella: chissà se nel rinnovo del contratto di Leclerc I era compresa una clausola in base alla quale Leclerc II avrebbe avuto a sua volta una chance a Maranello.

E in ogni caso, mi pare che qui siamo di fronte alla forza persuasiva di soggetti forti, in grado di produrre solide argomentazioni: Marc è ormai una potenza nel motociclismo, e lo abbiamo verificato pure su altri fronti.

Invece nell’universo ferrarista – e leclerchiano – come non pensare allo zampino (anzi allo zampone: e non si tratta di quello che si mangia a San Silvestro con le lenticchie) di Nicolas Todt, un altro personaggio che sembra avviato a ricalcare con profitto ben note orme familiari, con la variante che nel suo caso di mezzo non c’è un fratello.

Detto questo, e fuor di cazzeggio, ovviamente non c’è nulla di male che due fratelli si ritrovino a gareggiare nella stessa disciplina e magari nello stesso team.

Alex Marquez porta in dote il titolo della Moto2 per legittimare il balzo nella MotoGp, mentre di Leclerc junior si parla un gran bene e dunque la FDA potrebbe aver messo a segno un bel colpaccio. Resta però da vedere se, sotto sotto, non ci sia dell’altro.

Ovvero, al di là del buonismo e dell’affetto familiare, potrebbe esserci il desiderio – più o meno inconscio – di marcare una differenza in pista con il congiunto. E mentre per verificarlo nel caso dei due Leclerc occorrerà ancora un po’ di tempo, sul fronte dei Marquez avverrà già nel corso della stagione: c’è già chi scommette sul fatto che assisteremo a un “fratricidio” sportivo. Indovinate chi sarà Caino e chi Abele?