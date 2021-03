Sainz: "Sorpreso dalla SF21 in Q3. Ho tanto da imparare"

Un giro di lancio diverso dal solito, molto lento. Metteteci inoltre una monoposto nuova e un errore nel primo settore ed ecco tutti gli ingredienti che hanno relegato Carlos Sainz Jr. in ottava posizione in griglia di partenza al Gran Premio del Bahrain, prima uscita della sua carriera da pilota della Ferrari.

Il madrileno, dopo aver dimostrato con i tempi - quindi con i fatti - di avere il talento per meritare il ruolo che ricopre, ha peccato di esperienza al volante della SF21, diretta partente della SF1000 guidata nel 2020 dal compagno di squadra Leclerc.

In una Qualifica per lui travagliata, prima Sainz ha sudato freddo per un improvviso spegnimento del motore nel corso della Q1, poi, riaccesa la power unit, ha firmato una Q2 di grande livello, attestandosi sugli stessi tempi di Leclerc. Ma è la Q3 ad aver denotato la poca esperienza con la Rossa.

"E' stato difficile in Q1 quando si è spento il motore. Non sapevo cosa stava succedendo, ma devo dire che ho avuto una buona reazione, sono riuscito a fare un bel giro in Q2 e dopo per la Q3 mi è mancata forse un po' d'esperienza, ma anche un giro di lancio migliore per riuscire a fare un giro secco più efficace", ha dichiarato Sainz dopo le Qualifiche.

"Non sapevo dove migliorare il tempo sul giro. In Q1 e Q2 ho fatto bei giri, ma in Q3 non mi è piaciuto. Ho ancora tanto da imparare e migliorare, ma in generale per ora è stato un fine settimana positivo".

"In Q3 nell'ultimo giro ho fatto un errore nel primo settore. Ho fatto un giro di lancio molto diverso da quelli fatti in Q1 e Q2. Quando non conosci la macchina non sai esattamente come si comporta dopo un giro di lancio differente dal solito. Non sapevo come avrebbe reagito nel primo settore ed è quello che mi è mancato. Mi mancava sapere esattamente cosa fare".

Sebbene domani sarà costretto a partire dalla quarta fila, Sainz crede che i suoi primi turni da pilota ufficiale Ferrari siano stati di buon livello. Ecco i suoi motivi.

"Penso che per ora sia stato un buon inizio. Sin dalle Libere 1 sono sempre stato sul passo con bei giri. Poi in Q3 ho sbagliato un po'. La situazione non è stata idonea, ma in generale devo essere contento".