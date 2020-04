Sainz: "Soffriremo molto col collo quando si tornerà a correre"

Carlos Sainz è convinto che i piloti di Formula 1 avranno parecchie sofferenze sul collo nella prima gara del 2020, quando la stagione riprenderà dopo la pandemia di COVID-19.

Con diverse tappe già cancellate o posticipate fino a luglio, al momento tutti sono a casa e senza possibilità di guidare le rispettive monoposto, cosa che alla fine è l'allenamento migliore in questo sport dal punto di vista fisico.

"Penso che si soffrirà molto, specialmente sul collo - ha rivelato Sainz - Non conta quanto duramente ti alleni a casa, è impossibile ricreare la forza G che hanno le F1 e per ora le piste che hanno scelto per cominciare la stagione influiranno molto sul fisico dei piloti, che in questi mesi non hanno avuto molto di sollecitare così tanto il collo".

"Sarà una sfida molto impegnativa per tutti, l'Austria ancora non è stata cancellata e sinceramente non è uno dei tracciati più duri, ma nelle curve veloci ci sarà da soffrire. Immagino che le prime gare potranno essere Ungheria o Singapore, posso assicurarvi che parecchi termineranno l'evento al limite del collasso. La gente non immagina quanto sia stressato il corpo durante un GP, l'unico modo per essere in forma e guidare una F1 è appunto guidare una F1".

Lo spagnolo ha anche sottolineato quanto sarà importante adottare misure di sicurezza per tutti i coinvolti.

"Penso che la F1 e i team dovranno fare molta attenzione nei viaggi, non possono spostarsi da un paese all'altro senza che la sicurezza sia garantita per tutti. Io stesso vorrei tornare alla normalità il più velocemente possibile, ma non a tutti i costi. In questi giorni i piloti sono in contatto con FIA e FOM principalmente tramite la GPDA. Non è ancora stato deciso nulla, ma ci sono varie idee in ballo".