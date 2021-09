Sainz: "La pioggia è l'unica cosa che ci preoccupa"

Dopo la doppietta McLaren a Monza, che ha sancito il sorpasso in classifica Costruttori, per la Ferrari l’appuntamento di Sochi deve rappresentare l’occasione per provare a recuperare il gap di 13,5 punti che la separa dalla scuderia inglese.

Le premesse, però, non sembrano far sperare nulla di buono. Charles Leclerc, infatti, dovrà prendere il via dal fondo della griglia, così come Max Verstappen, a causa dell’adozione della quarta power unit, mentre Carlos Sainz non sconterà alcuna penalità.

Lo spagnolo, però, non ha entusiasmato in questa prima giornata di prove libere. Al mattino Sainz ha chiuso con il settimo tempo in 1’35’’811, ed un distacco dal crono firmato Bottas di 1’’3, mentre al pomeriggio ha confermato la medesima posizione in classifica riducendo il gap di 3 decimi.

Nell’analisi di questo venerdì, però, non si può non prendere in considerazione come il team di Maranello non sia andato alla ricerca dei tempi. La Scuderia, infatti, ha preferito utilizzare un solo treno di gomme soft cercando il tempo prima dei rivali con pista meno gommata.

I dati incoraggianti, però, sono emersi dai long run. Con gomma media i tempi sono stati molto costanti e la possibilità di ben figurare in gara sembra concreta.

“È stata una buona giornata per il team. Abbiamo provato la nuova power unit con Charles ed il risultato è stato incoraggiante”. Sono state queste le prime parole pronunciata da Carlos Sainz una volta concluse le FP2.

Lo spagnolo, reduce da tre incidente consecutivi negli ultimi tre appuntamenti, ha ammesso di aver adottato un atteggiamento diverso questo weekend per evitare di commettere nuovamente errori e la scelta sembra aver funzionato.

“Ho avuto un approccio cauto, procedendo passo dopo passo per abituarmi a questa pista. Devi avere molta fiducia con la vettura per affrontare al massimo queste curve a 90 gradi”.

Ciò che lascia perplesso di questo venerdì di Libere è stata la scelta della Ferrari di non cercare il tempo nelle battute finali del turno con gomma fresca. Se domani, infatti, la pioggia dovesse rendere inagibile la pista la griglia di partenza potrebbe essere stilata sulla base dei crono ottenuti oggi pomeriggio.

“Gli altri hanno sfruttato di più le soft nelle FP2 per cercare il tempo vista l’incognita meteo di domani, mentre noi non l’abbiamo fatto ma sono abbastanza fiducioso che ci sarà una qualifica. Penso che se ci saranno dei problemi nella giornata di domani la Formula 1 spingerà per disputare la qualifica domenica mattina”.

Proprio l’incognita meteo, al momento, sembra tenere in allarme il team di Maranello. Sainz, infatti, ha ammesso come con il bagnato la SF21 non riesca ad esprimersi al meglio.

"È l'unica cosa che ci preoccupa al momento perché non siamo del tutto sicuri se avremo a che fare o meno con il graining. Sappiamo che per noi è un problema importante, soprattutto sulle gomme anteriori, quindi dovremo lavorare su questo aspetto in vista di domenica”.

"Analizzeremo i dati di oggi e cercheremo di prendere la direzione giusta per domenica, perché il graining si manifesta solo il giorno della gara. Normalmente sfrutti le FP3 per avere gli ultimi feedback e poi fare le ultime modifiche prima della qualifica, ma a quanto pare sembra che qualsiasi cosa direzione prenderemo oggi rimarrà sia per la qualifica che per la gara".

