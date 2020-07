Sainz pensa già alla gara: "Il nostro passo è molto buono"

In una qualifica condizionata pesantemente dalla pioggia, Lewis Hamilton conquista la pole position, ma la sorpresa del sabato austriaco è Carlos Sainz. Sotto la pioggia copiosa del Red Bull Ring, lo spagnolo mette a segno un gran giro che lo porta a scattare dalla terza casella della griglia di partenza nella gara di domani. Il pilota McLaren paga 1.398 secondi dallo stratosferico tempo del Campione del mondo in carica, ma può ritenersi soddisfatto, considerando anche il fatto che l’alfiere Mercedes ha firmato un crono record.

Sainz sfrutta anche l’esperienza e beffa il compagno di squadra Norris, che sembrava favorito tra i due ma non va oltre la nona casella. La McLaren dimostra anche nella seconda qualifica della stagione grandi progressi, che uniti all’abilità dello spagnolo nel gestire una condizione difficile, portano la MCL25 in seconda fila.

Al termine delle qualifiche, Sainz è entusiasta, per la prima volta conquista la terza piazza il sabato e lo fa in una giornata decisamente inusuale: “Sono davvero molto contento, abbiamo avuto due weekend consecutivi molto buoni. Questo è il mio primo terzo posto in carriera in qualifica, in seconda fila, sono contento perché questa è stata una delle qualifiche più difficili che abbia mai fatto come pilota di Formula 1".

"Alla fine sono riuscito a mettere insieme un giro molto buono nonostante il tantissimo aquaplaning, era davvero difficile tenere giù il piede senza scivolare sul rettilineo. È qualcosa che a me piace molto, però era davvero complicato. Ho parlato anche con Lewis, che era molto emozionato per le qualifiche che abbiamo fatto”.

Sainz però non fa proclami e non si adagia, anzi. In ottica gara resta molto concentrato e sa che dovrà guardarsi le spalle da avversari agguerriti. Tuttavia, è fiducioso dei progressi fatti: “La macchina in configurazione gara sembrava migliore rispetto ai test di Barcellona, eravamo molto contenti. Però vediamo domani".

"Non so la posizione di partenza di Ferrari e Racing Point, ma venerdì il loro passo gara sembra buono. Sicuramente ci sarà da lottare anche perché ci saranno Alex Albon e Valtteri Bottas dietro di noi. Saranno difficili i primi giri poi spero di poter mantenere un buon passo”.