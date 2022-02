Sainz ottimista: "La Ferrari F1-75? Innovativa al massimo"

Carlos Sainz è atteso alla seconda stagione in Ferrari: nel 2021, al debutto in rosso, ha fatto meglio di Charles Leclerc. Il Corriere della Sera ha intervistato lo spagnolo per scoprire come si sta preparando a una stagione che segna un taglio netto con il passato grazie all’introduzione delle monoposto a effetto suolo e alle nuove regole.

Il madrileno sembra molto carico ed è fiducioso sulla F1-75… “E’ differente dalle macchine viste negli ultimi anni. Innovativa al massimo”.

Dettaglio airbox Ferrari F1-75 Photo by: Giorgio Piola

Lo spagnolo segnala che le nuove monoposto saranno impegnative: “Sino allo scorso anno abbiamo guidato le macchine migliori della storia della F1, ben bilanciate ma dispettose, se perdevi il controllo per un istante, andavi a sbattere. Questa Ferrari mi sembra ancora più reattiva, le sospensioni sono rigide, dovremo abituarci a gestirla”.

C’è molta aspettativa sulla rossa che deve tornare a vincere e lo spagnolo spiega che “…c’è un clima carico di energie positive. Penso che l’esperienza dello scorso anno abbia fatto bene a tutti noi. Nei corridoi a Maranello incontro persone sorridenti, toniche, fiduciose. Non vedo stress, ma voglia di fare bene”.

Carlos parla di Max Verstappen, il campione del mondo, e dello sconfitto, Lewis Hamilton: “Ammiro la capacità di Max di essere veloce in ogni situazione, il coraggio nel mostrare una propria via, un sorpasso critico. Nei panni di Lewis non so come mi sarei sentito ad Abu Dhabi: e sono rimasto sorpreso da come evitò di piantare un casino alla fine della corsa. Perdere il titolo all’ultimo giro in quel modo è proprio dura da accettare. Lo stimo più di prima per come riuscì a comportarsi”.

Inevitabile il discorso sul rinnovo del contratto: “Come ha detto Binotto, siamo entrambi soddisfatti e abbiamo intenzione di continuare insieme e questo inverno vale come opportunità per trovare un accordo. Ci stiamo provando. Diventare campione del mondo con la Ferrari è la mia massima ambizione. Mi piacerebbe rinnovare il più presto possibile”.

E per concludere gli è stato chiesto di puntare un euro sul campione del mondo 2022: “Escludendo me? Non so. Dico Charles per il bene della Ferrari, ma vorrei dire Sainz”.

Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr., Ferrari Photo by: Ferrari