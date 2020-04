Sainz mette all’asta una tuta per la lotta al Coronavirus

Carlos Sainz continua a mostrare il suo lato solidale, dopo aver preso parte con suo padre all’iniziativa creata da Pau Gasol e Rafael Nadal per raccogliere fondi nella lotta al Coronavirus, ha deciso di partecipare anche all’ultima iniziativa della Liga ACB: #LaMejorAsistencia.

Il pilota spagnolo ha deciso di donare la tuta con cui ha corso la sua ultima gara in Formula 1 con la Renault, nel 2018. In quell’occasione, l’attuale pilota McLaren partiva dall’11esima casella della griglia, ma è riuscito a lasciare la Casa francese con un sesto posto, nel Gran Premio di Abu Dhabi che ha messo fine alla stagione. Si è trattato del suo secondo miglior risultato di quell’anno, dopo la quinta posizione a Baku qualche mese prima.

In un video pubblicato sui suoi profili social, Sainz spiega: “Donerò questa tuta da gara. È del 2018 e l’ho indossata per l’ultima gara con la Renault ad Abu Dhabi, in cui ho chiuso sesto. La conservo con molto affetto, ma la donerò per poter raccogliere fondi per la Croce Rossa nella lotta al Coronavirus. Sicuramente tra tutti quanti ce la faremo. Un abbraccio”.

Potrai partecipare all’asta, organizzata attraverso eBay, qui.

