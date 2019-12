Carlos Sainz ha firmato un contratto con la McLaren durante l’estate del 2018, nel momento in cui la Casa di Woking si trovava in settima posizione nella classifica costruttori ed era al limite della pazienza con l’allora pilota di punta, Fernando Alonso.

Il sedile del due volte Campione del Mondo è stato poi occupato proprio dal connazionale. Nonostante la situazione non apparisse rosea, il giovane spagnolo afferma di non essere mai stato pessimista, anzi. Durante le negoziazioni per firmare l’accordo vedeva già della positività in quella che oggi è la sua scuderia.

Sainz spiega a Motorsport.com: “In quel momento non mi sono sentito pessimista. Quando ho firmato con McLaren non ho pensato ‘sicuramente con la macchina del prossimo anno la stagione sarà brutta come quella del 2018’. Non mi è mai venuto in mente perché dal momento in cui ho iniziato a negoziare con McLaren e ho iniziato a parlare con persone del team, ho potuto avvertire già una mentalità ed un’atmosfera differenti”.

Il 2019 è stato un anno di grandi cambiamenti per McLaren e tutto ciò ha permesso di fare grandi passi in avanti, grazie anche all’intervento del nuovo capo Andreas Seidl, dell’arrivo del direttore tecnico James Key e dei due piloti giovani, talentuosi e senza pressione.

Sainz sottolinea il fatto che nel team britannico tutti fossero coscienti degli errori commessi in un 2018 dove non erano andati oltre la sesta posizione nella classifica costruttori: “Questa ammissione di colpe, questo senso autocritico di dire ‘ci siamo sbagliati quest’anno e vogliamo migliorare l’anno prossimo’ per me è molto importante”.

“Non si sono state dita puntate, ma c’è stata molta autocritica. Molte persone volevano che arrivasse il 2019 perché sapevano di aver commesso degli errori nel 2018. Per me questo aveva già creato una buona atmosfera e c’era ottimismo in vista del 2019”.

Tuttavia, Carlos Sainz non nasconde che la stagione della McLaren ha sorpreso anche i più ottimisti: “Il 2019 è stato anche migliore di quanto ci si aspettasse. Non credevo che il team riuscisse a fare un passo in avanti così grande. Credevo che sarebbe stato un anno migliore, ma non che dominassimo il gruppo centrale della griglia di partenza come abbiamo invece fatto”.

I dati però parlano chiaro e questa è la stagione della McLaren in numeri: ha concluso l’anno con 145 punti, ne ha sommati più nel 2019 che nelle ultime tre stagioni con Honda messe insieme (133 punti fra il 2015, il 2016 ed il 2017). I punti sono stati anche maggiori rispetto alle stagione 2015, 2017 e 2018 messe insieme (119) e più del doppio del suo primo anno con la Renault (62 punti nel 2018).

