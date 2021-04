Dopo un venerdì mattina poco brillante, in cui ha commesso quale sbavatura durante la ricerca del giro veloce, Carlos Sainz diventa la novità del pomeriggio di Portimao: quarto piazzamento, anche grazie a un nuovo fondo che gli ha consentito di fermarsi a soli 14 millesimi dalla Mercedes di Valtteri Bottas.

“Nel complesso è stata una giornata molto positiva per me - commenta il madrileno - continuiamo ad apprendere, continuiamo a sperimentare condizioni diverse nonostante stiamo andando in una pista con il grip più basso della stagione probabilmente”.

“Abbiamo avuto Bahrein poi Imola con grande grip, oggi invece il tracciato è molto scivoloso, ed è un’ulteriore esperienza guidare in queste condizioni per capire come va la Ferrari con tanto vento e con poco grip. È un’altra bella giornata da questo punto di vista”.

Fondamentale, per domani, riuscire a scaldare al meglio le gomme: “Di solito la gomma soft è molto più veloce dell’altra mescola. Bisogna comprendere la gomma, il comportamento della macchina, anche in concordanza con la gomma anche come fare il giro veloce come riscaldare la gomma, il che è fondamentale. Questi sono i punti su cui concentrarci per domani”.