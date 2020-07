Sainz: "Ferrari in difficoltà? Non sono preoccupato"

Carlos Sainz Jr. si è trovato in una situazione paradossale dopo il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione 2020.

In Austria il pilota spagnolo la settimana scorsa ha avuto fra le mani una McLaren davvero competitiva, tanto che il suo compagno di squadra Lando Norris è riuscito a salire sul podio.

Di contro, le Ferrari hanno invece mostrato una sofferenza immane in termini di prestazioni generali, cammuffate solo dal secondo posto di uno straordinario Charles Leclerc. E Sainz ha già il contratto firmato proprio con Maranello, per cui si potrebbe pensare anche a qualche preoccupazione sulla scelta effettuata a maggio di passare al Cavallino dal 2021.

Invece Sainz si mostra tranquillo e fiducioso che anche le Rosse possano compiere passi avanti, così come ha fatto la sua MCL35, che nel GP di Stiria potrà essere ancora nel gruppo dei migliori a giocarsela.

"Non sono preoccupato, non sto pensando al 2021 o al 2022 - ammette Sainz a Motorsport.com - Onestamente non ho mai pensato a come sta andando la Ferrari ora e come potrà essere il prossimo anno. Sono sempre stati ai vertici della F1 e penso che ci torneranno quanto prima".

"Per ora sono molto contento di poter combattere con loro in pista, la McLaren ha fatto progressi e ritengo la crescita molto importante per questo team. E' bello pensare di essere in battaglia con le Ferrari e vicini alle Red Bull. E così vale anche per la Racing Point, che pensavamo potesse essere molto avanti. E' una bella sfida e me la sto godendo".

Sainz mantiene quindi il sangue freddo, anche perché si è trattato solo del primo evento stagionale e molti altri sono in programma con la possibilità di vedere cambiare gli scenari.

"Dobbiamo aspettare qualche altra pista per dare giudizi, al momento non so se i risultati siano realistici del tutto o meno. E' presto per fare valutazioni. So che tutti aspettavano la prima gara dell'anno per vedere dove eravamo, ma siccome ci sono tracciati diversi prossimamente, è meglio aspettare a giudicare. In Ungheria avremo maggior carico aerodinamico e un disegno diverso del circuito, quindi aspettiamo".

Informazioni aggiuntive di Alex Kalinauckas