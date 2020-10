Sainz e i meme sulla Ferrari: "Possono ridere quanto vogliono"

Il pilota della McLaren si unirà alla Ferrari il prossimo anno, dopo aver firmato con il Cavallino un accordo biennale lo scorso maggio, per andare a prendere il posto del quattro volte iridato Sebastian Vettel.

La Ferrari sta vivendo una stagione difficile, che la vede al sesto posto nella classifica costruttori, non solo alle spalle della Mercedes, ma anche di diverse squadre che solo lo scorso anno le erano piuttosto lontane.

Tra queste c'è anche l'attuale squadra di Sainz, la McLaren, che occupa il terzo posto con 32 punti di margine sulla Rossa.

La decisione di Sainz di lasciare la McLaren è stata oggetto di interrogativi e sui social hanno iniziato ad apparire tanti meme divertenti sull'argomento.

Sainz però ha preso la cosa molto sportivamente, ridendo alle battute che gli vengono fatte e rivelando che alcune le ha trovate molto divertenti.

"Sinceramente, possono ridere quanto vogliono" ha detto Sainz a Motorsport.com. "Penso che in realtà siano piuttosto divertenti alcune di queste battute".

"La gente ha tanto tempo libero e se ne esce con queste idee molto divertenti. E, davvero, rido anche io".

"Quando le barzellette sono su di me o sugli altri piloti, sono il primo a ridere e mi diverto davvero".

"Non significa che queste siano giuste o sbagliate, è solo che sono divertenti. E alla fine penso che è quello che vogliano essere, quindi va bene così".

Sainz ha sempre sottolineato di non avere paura di trasferirsi in Ferrari, dove l'anno prossimo sarà il compagno di Charles Leclerc.

Fino all'ultima gara della stagione 2020, però, lo spagnolo si impegnerà al massimo per cercare di aiutare la McLaren a spuntarla nella battaglia per il terzo posto nella classifica costruttori con Racing Point e Renault.

L'attenzione di Sainz per quest'anno è tale che non ha ancora trovato un posto dove vivere in Italia, quando approderà alla Ferrari, preferendo concentrare le sue energie sulla sua squadra attuale.

"La squadra, più di me, sta cercando di trovare un posto" ha detto Sainz. "Come sapete, quest'anno sono ancora molto concentrato sulla mia stagione".

"Ma non appena la stagione sarà finita penserò al prossimo anno. Mi trasferirò in Italia quando lo troverò conveniente".

