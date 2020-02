Sainz: "Con McLaren abbiamo iniziato a parlare del rinnovo"

Carlos Sainz si è unito alla McLaren lo scorso anno facendo coppia con Lando Norris e grazie ad una stagione decisamente positiva è riuscito a regalare alla scuderia di Woking il quarto posto nel campionato costruttori.

Lo spagnolo, autore anche di un podio colto in un controverso GP del Brasile, alla fine del 2019 ha esteso di un anno il contratto con la McLaren ed in occasione della presentazione della nuova vettura ha affermato di aver già instaurato le trattative per un ulteriore prolungamento.

“Ovviamente non è un segreto il fatto che io mi trovi bene in McLaren e ci siamo già incontrati per parlare del futuro” ha rivelato lo spagnolo a Motorsport.com.

“Abbiamo già iniziato a discuterne, ma non al momento non c’è alcuna fretta dato che siamo ancora a febbraio. Ad ogni modo mi trovo a mio agio con questo team ed ho molta fiducia in questo progetto”.

Alle parole di Sainz hanno fatto eco quelle di Andreas Seidl: “Per quel che riguarda il rinnovo di Sainz posso dire che non c’è alcuna fretta al momento nel prendere delle decisioni o nel fare degli annunci”.

“La stagione 2020 sta per iniziare e sono molto contento di quello che hanno fatto sia Carlos che Lando lo scorso anno. Per noi come team è importante fare un altro passo avanti e sono certo che anche i nostri due piloti possano crescere ulteriormente imparando dagli insegnamenti della passata stagione”.

Nel 2019 Sainz è riuscito per la prima volta ad avere un contratto pluriennale e questo gli ha garantito la stabilità che cercava per avere prestazioni di rilievo.

Lo spagnolo ha concluso il campionato al sesto posto in classifica alle spalle degli unici 5 piloti in grado di vincere delle gare.

“Credo di aver disputato un’annata positiva. Avere della stabilità aiuta sempre e nel mio caso specifico posso dire che essere consapevole di avere un contratto in tasca mi abbia dato una tranquillità ulteriore che mi ha aiutato”.

“Sono riuscito a concentrarmi esclusivamente su me stesso, su come essere un pilota migliore e su come aiutare il team a progredire. Adesso sono un pilota completo e sono pronto a fornire performance migliori e più consistenti”.