Sainz appoggia Elkann: "2022 opportunità per la Ferrari"

Nei giorni scorsi, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il presidente John Elkann ha chiesto pazienza ai tifosi della Ferrari, ammettendo le difficoltà odierne e rimandando di fatto l'appuntamento con la vittoria al 2022.

Del resto, la SF1000 non è certamente una monoposto nata nel migliore dei modi e il congelamento del regolamento varato dopo la pandemia del COVID prevede che questa sarà la vettura che il Cavallino porterà in pista anche nella prossima stagione.

Sicuramente non una buona notizia per chi come Carlos Sainz arriverà a Maranello il prossimo anno, lasciando una McLaren che invece sembra in un momento di crescita e che nel 2021 potrà anche contare sulla power unit Mercedes.

Alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, però, lo spagnolo ha dimostrato di essere molto realista, dicendo di trovarsi d'accordo con le parole di Elkann, ma aggiungendo che la Ferrari dovrà essere brava a farsi trovare pronta quando nel 2022 arriverà il nuovo regolamento della F1.

"Condivido le parole di Elkann" ha detto Sainz ai microfoni di Sky Sport F1 HD. "Ora c'è un team che si chiama Mercedes che è due passi avanti a tutti. Non solo alla Ferrari, ma anche alla Red Bull, alla Renault ed alla McLaren. Le cose ora sono così in Formula 1 e la Ferrari deve lavorare per usare il 2022 come opportunità".