Russia: il GP potrebbe essere disputato nonostante il ban WADA

Questa mattina la Russia ha ricevuto un ban di 4 anni da tutte le principali competizioni sportive dall'Agenzia Mondiale dell'Antidoping, la WADA, per la violazione diffusa delle normative antidoping.

Il divieto per gli atleti che prendono parte agli eventi e agli eventi stessi organizzati in Russia, si applica a tutti gli organismi che la WADA considera eventi importanti.

L'organo di governo delle corse automobilistiche, la FIA, è considerato un organo importante nei documenti WADA, quindi gli eventi organizzati dalla Federazione Internazionale dell'Automobile ricadono nelle casistiche descritte dalla WADA.

"La Russia non può ospitare nel periodo di 4 anni o presentare offerte per eventi nei prossimi 4 anni legate agli eventi sportivi principali", dice il comunicato WADA.

Tuttavia esiste un'esenzione per eventi che sono già stati concordati in precedenza, come il Gran Premio di Russia di F1. Questo non può essere annullato.

"Laddove un evento importante in Russia sia già stato assegnato il precedenza, il firmatario deve revocare tale diritto e riassegnare l'evento a un altro paese, a meno che non sia legalmente o praticamente impossibile farlo", ha aggiunto la WADA.

La Russia ha 21 giorni per presentare il ricorso contro il divieto e , in tal caso, la questione finirà al TAS. I promotori del Gran Premio di Russia crede che non ci siano circostanze in cui la gara possa essere annullata, in quanto c'è un contratto fisso.

"Il contratto del GP di Russia è stato firmato nel 2010, dunque molto prima che la WADA indagasse su quanto accaduto. Questo è valido fino al 2025 e il round russo è incluso nel calendario sportivo della FIA per il 2020".

"Siamo fiduciosi che il GP di Russia si possa svolgere nel 2020 e anche negli anni successivi. Invitiamo tutti a Sochi, anche perché le vendite dei biglietti sono in pieno svolgimento".