Russell: "Nel 2022 mi porrò solo micro obiettivi"

George Russell ha rilasciato poche ore fa la prima intervista da pilota ufficiale del team Mercedes di Formula 1 e lo ha fatto nella sera in cui la McLaren ha presentato la sua MCL36, la monoposto con cui correrà nel Mondiale 2022. Azione di disturbo o semplice programmazione per iniziare l'avvicinamento alla presentazione della F1 W13 E Performance, non è dato saperlo.

E' certo però che l'attenzione sia ricaduta giustamente sulla nuova monoposto di Woking. Eppure Russell non deve essere sottovalutato. Conosce l'ambiente Mercedes molto bene e già da diversi anni per essere stato prima pilota junior della Casa tedesca e poi anche titolare al GP di Sakhir del 2020, chiamato a sostituire Lewis Hamilton.

"Ho trascorso davvero tanto tempo con il team già prima di approdare in Williams, da pilota titolare, in Formula 1. Per questo sento come se conoscessi già tutti nell'ambiente, non c'è nulla di nuovo".

"Per questo motivo siamo riusciti ad andare direttamente al punto della faccenda. Abbiamo iniziato a lavorare sugli aspetti importanti della stagione, ovvero cercare di capire la nuova monoposto, le nuove sfide che dovremo affrontare, e cercare di prepararsi al meglio per il 2022", ha dichiarato Russell nell'intervista rilasciata al sito della Mercedes.

"Penso che dopo il finale della scorsa stagione, all'intero di Mercedes ci sia tanta motivazione, un fuoco che arde dentro tutti quanti in fabbrica per cercare di riscattarsi. Per me è davvero incredibile vedere tutto questo di persona".

Mercedes e Russell: una crescita passo dopo passo

In questi giorni Russell ha potuto veder nascere la F1 W13 E Performance, ma anche scoprire le forme di alcune delle monoposto rivali. Nonostante si sia potuto fare una prima impressione, George è completamente concentrato su se stesso, alle proprie prestazioni, perché avrà il compito di non far rimpiangere Valtteri Bottas, ma anche di fare meglio del finlandese, aiutando Mercedes a continuare il filotto di Mondiali Costruttori.

"La mia speranza per il 2022 è ottenere il massimo per me stesso e per la squadra. Penso che sarà un anno di sviluppo molto interessante e penso che sarà proprio lo sviluppo ad avere un ruolo chiave nelle prestazioni di questa stagione".

"In termini di risultati, non penso di potermi porre degli obiettivi. Perché nessuno sa dove saremo alla prima gara, in termini di prestazioni. Dovrò darmi dei micro obiettivi, poco alla volta, su dove poter migliorare me stesso e la macchina".

"Se riuscirò a sistemare correttamente ogni aspetto, ogni obiettivo che mi porrò, allora riuscirò ad avere le migliori possibilità di raggiungere grandi obiettivi", ha concluso Russell.