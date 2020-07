Russell: "Il mio futuro dipende da Claire Williams"

George Russell non ha mai nascosto di sognare di riuscire un giorno ad arrivare in Mercedes. Il pilota britannico fa parte della filiera della Casa tedesca da diverse stagioni ma, nonostante i titoli conquistati in GP3 e in Formula 2, Toto Wolff non è riuscito a trovargli una sistemazione migliore di quella in casa Williams.

Dopo una prima stagione alle prese con una monoposto disastrosa, che gli ha impedito di mostrare il suo valore, ora George ha per le mani una vettura che sembra aver fatto un passo avanti, ma non abbastanza da riuscire a passare il taglio della Q1 nella gara inaugurale in Austria, che per lui si è concluso con un ritiro a causa di un problema alla power unit.

Con questa stagione strana, iniziata solo a luglio, al momento la Mercedes ha entrambi i suoi sedili liberi per il 2021, anche se la sensazione è che si possa andare verso un doppio rinnovo per Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Russell sembra quindi destinato ad un altro anno in Williams, anche se il diretto interessato ha spiegato che in realtà la sua situazione contrattuale sarebbe proprio quella, visto che l'accordo con la squadra di Grove è valido anche per il prossimo anno.

"La Mercedes è anche il mio management. Negli ultimi due anni abbiamo parlato praticamente ogni settimana, quasi quotidianamente. Ora le chiacchierate sono ancore aumentate, ovviamente, perché spingendo per sapere il mio futuro" ha spiegato Russell.

Solo Claire Williams, dunque, lo potrebbe liberare nel caso di una chiamata che non si può rifiutare: "Ma so cosa devo fare, ovvero dare il massimo in pista. Ho un contratto con la Williams anche per il prossimo anno. Alla fine, potenzialmente, il mio futuro è nelle mani di Claire. Nelle prossime settimane o nei prossimi mesi dovremo vedere cosa succederà su quel fronte".

Se la Mercedes dovesse avere due volanti occupati, le alternative non restano molte dopo che la Renault ha deciso di puntare sul ritorno di Fernando Alonso. Tuttavia, Russell pensa che se dovesse lasciare la Williams, l'unica strada percorribile sarebbe proprio quella che porta alle Frecce d'Argento, altrimenti non credo che lo lascerebbero partire.

"Come ho detto, ho un contratto con la Williams per l'anno prossimo e sono un pilota junior della Mercedes. Quindi, non credo che Claire mi permetterebbe di andare qualsiasi altra parte che non sia la Mercedes. In quel caso, chissà".

"Come ho spiegato, la cosa non è nelle mie mani, ma nelle sue ed in quelli che sono sopra di me. Io posso solo stare concentrato sul mio lavoro e vedere quello che succede" ha concluso.