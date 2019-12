Rossi: "Sulla Mercedes mi sono sentito un vero pilota di F1"

Finalmente l'attesissimo scambio tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi non è più un mistero. Oggi pomeriggio è "scappato" un breve video dell'evento di lunedì a Valencia e nel tardo pomeriggio la Yamaha ha rilasciato le prime immagini ufficiali ed una breve dichiarazione di entrambi, con qualche dettaglio in più sui mezzi che hanno utilizzato, ma senza indicazioni su quelle che sono state le prestazioni di entrambi. Anche perché alla fine non era neanche quello lo scopo dell'operazione.

Il "Dottore" è salito su una W08, quindi sulla monoposto con cui Hamilton si è laureato campione del mondo di Formula 1 nel 2017. "The Hammer" invece ha avuto a disposizione una M1 più evoluta, perché la Casa di Iwata lo ha fatto girare su una versione 2019 identica a quella con cui Rossi aveva corso sul tracciato spagnolo solo qualche settimana fa.

Il pesarese, che aveva già avuto diverse opportunità per guidare una Ferrari di Formula 1, ma più di dieci anni fa, sembra essersi goduto l'esperienza al volante della Freccia d'Argento, ma anche la compagnia del pilota più vincente dell'ultima decade del Circus.

"Ero già un grande fan di Lewis, ma ora lo sono anche di più. Abbiamo trascorso una giornata fantastica, in cui le due top class del motorsport non solo si sono incontrate, ma hanno lavorato insieme" ha detto Valentino.

"Provare la W08 è stata un'opportunità spettacolare per me. Avevo già provato una monoposto di Formula 1, ma da allora è cambiato tanto. Sinceramente, sono rimasto colpito dalla vettura e dalla sua maneggevolezza, nonché dal team Mercedes-AMG Petronas Motorsport, con cui è stato fantastico lavorare. Sono stati molto accoglienti e mi hanno reso facile familiarizzae con la macchina".

"All'inizio ha una straordinaria sensazione di velocità. Le forze G non erano così fastidiose, ma ci vuole un po' per abituarsi. Una volta entrato nel ritmo, ho davvero potuto spingere. Mi sono sentito un vero pilota di F1 per un giorno. Non volevo che la giornata finisse mai!" ha aggiunto.

Il 9 volte iridato ha anche portato "a scuola" Hamilton, dividendo la pista con lui su un'altra M1. E bisogna dire che Rossi è parso veramente sorpreso dalla rapidità di adattamento del britannico.

"Ho anche guidato la YZR-M1 in pista con Lewis. Per il team condividere la nostra passione con lui è stato un momento di grande orgoglio. Tecnicamente, Valencia è una pista dura, e c'era anche vento, quindi ho pensato che potesse essere difficile per Lewis, ma è stato brillante sulla moto e la sua posizione sulla M1 era fantastico" ha spiegato.

"Mi è davvero piaciuto condividere questa esperienza con lui e penso che anche lui si sia divertito molto, perché era molto riluttante all'idea di smettere di girare. Spero sinceramente che in futuro avremo molte più esperienze come questa" ha concluso.