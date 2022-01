Rossi e il no alla F1: "Il cuore mi ha detto di restare in MotoGP"

Valentino Rossi ha concluso la sua carriera in MotoGP il 14 novembre dello scorso anno e questo sarà il primo anno in cui il Motomondiale inizierà senza il numero 46 tra le sue fila dall'ormai lontanissimo 1996. Con nove titoli, 115 vittorie e 235 podi, il pesarese ha chiuso forse i 25 anni più indimenticabili della storia del motociclismo.

Tuttavia, questa storia avrebbe potuto anche interrompersi molto prima se Rossi avesse invertito la rotta ad un certo punto, quando le due ruote non erano l'unica offerta sul tavolo del "Dottore".

In un'intervista su "In Depth with Graham Bensinger", Rossi ha ammesso di essere stato davvero vicino a passare sulla griglia della Formula 1.

"Stefano Domenicali mi ha chiamato e mi ha detto: 'Perché non provi una delle nostre vetture? Abbiamo una pista interessante e veloce a Fiorano, facciamo un test qui'. Così ho accettato l'offerta ed abbiamo organizzato il test", ha detto Rossi.

Valentino Rossi Fotoğraf: Ferrari Media Center

Non è passato troppo tempo prima che Valentino facesse un altro test a Valencia, questa volta condividendo la pista con altri 14 piloti di Formula 1.

Il primo giorno non è andato secondo i piani, ma il secondo giorno le cose sono andate meglio e si è classificato nono, con un miglior giro più lento di appena 0"7 rispetto a quello di Michael Schumacher.

"In realtà, c'era un piano per passare in Formula 1, ma non direttamente con la Ferrari. L'intenzione era quella di iniziare con una squadra più piccola, cercare di fare esperienza e, se fossi stato abbastanza veloce, allora sarei passato in Ferrari", ha raccontato il pilota di Tavullia.

"Penso che sia stato un ottimo test, sono stato abbastanza veloce. Ma ricordo che quando sono tornato a casa ho deciso di rimanere in MotoGP".

Eppure, i punti interrogativi sono rimasti nei piani di Rossi: "C'era molta pressione su di me per prendere questa decisione. Mi dicevano: 'Scegli la F1, vai alla Ferrari', perché era una cosa importante".

"Quando volevo spiegare la mia decisione, tutti mi dicevano: 'No, no, dovresti andare in F1'", ha aggiunto.

Il pilota di Tavullia ha rivelato che tra quelli che spingevano per vederlo in Formula 1 c'era anche sua madre. Tuttavia, il #46 ha deciso di continuare in MotoGP, in quel mondo che lo ha reso uno dei piloti più iconici ed influenti della storia del motorsport.

"Ho dovuto decidere per me stesso e il cuore mi ha detto di rimanere in MotoGP".

Valentino Rossi, nearby Fiorano track: Valentino Rossi ve Michael Schumacher Fotoğraf: Ferrari Media Center