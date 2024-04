Roland Ratzenberger, quel sogno chiamato Formula 1

“Non mi chieda niente. Non mi chieda niente”. Sono parole pronunciate con un tremolio nella voce, quelle di Giuseppe Piana, il dottore del circuito di Imola. Ha appena assistito ad un incidente che, stavolta, non promette nulla di buono. Viene intercettato da Ezio Zermiani, l’inviato ai box impegnato nel raccogliere il maggior numero di informazioni da condividere con la cabina di commento in cui Mario Poltronieri, Gianfranco Palazzoli e Cesare Fiorio tentano la narrazione di una giornata buia.

Eppure, ad Imola, quel 30 aprile del 1994 c’è il sole. Un sole potente, accecante, di quelli che fanno pensare che sì, è proprio una bella giornata, ma solo all’apparenza. A rendere la voce del Dottor Piana così tremolante, sono le condizioni di un ragazzo di 33 anni, al suo primo anno in Formula 1, appena trasferito in elicottero all’Ospedale Maggiore di Bologna.

Il suo nome, Roland Ratzenberger. E la Formula 1, quel circo così grande e così affascinante pieno di campioni del volante, lo aveva rincorso per tutta la vita. Così come l’amore per le corse, che lo accompagnava da tutta la vita. Roland è di Salisburgo, classe 1960, e sin da piccolo vuole diventare un pilota, proprio come Niki Lauda, il suo idolo.

Nella Formula 3 inglese, nonostante avesse messo in mostra il suo talento, non era riuscito a impressionare i talent scout che avrebbero potuto accompagnarlo verso la porta della massima serie. E allora decide di lasciare l’Europa per approdare in Formula Nippon, dove riesce a farsi notare grazie ai suoi risultati. Chi pensa, o ha pensato, che Ratzenberger fosse un inesperto del Motorsport, si sbaglia. Nei suoi passi avvenuti prima del 1994 spicca anche una vittoria alla 24 Ore di Le Mans nella classe C2 ottenuta insieme a Mauro Martini e Naoki Nagasaka nel ‘93.

Roland Ratzenberger, Simtek S941, GP di San Marino del 1994

Ma in tutto quel tempo, un tempo lungo quanto breve se pensiamo alle prospettive e alle ambizioni di un giovane trentenne, nei suoi pensieri c’era sempre e solo la Formula 1. Un sogno che era finalmente diventato realtà con la Simtek Grand Prix, squadra fondata da Max Mosley e dal progettista Nick Wirth in cui partecipava anche Jack Brabham, il pilota tre volte iridato. L’ingresso del team nel Circus era previsto per il 1994: dopo aver ottenuto la sponsorizzazione da parte dell’emittente televisiva MTV, Wirth si mette all’opera cominciando la progettazione della Simtek S941. Una vettura pensata per l’utilizzo delle sospensioni attive, soluzione poi bandita poco tempo dopo dalla FIA. E così, l’ingegnere britannico si trova a dover ridisegnare in fretta e furia una monoposto convenzionale, mettendola a disposizione di David Brabham, figlio di “Black Jack” e dell’esordiente Roland.

Roland, ad Imola, è al suo terzo Gran Premio. Ad Aida, unica tappa in cui riesce a qualificarsi, ottiene un undicesimo piazzamento finale che lo riempie di speranza. E con quella stessa speranza arriva a San Marino, in un fine settimana in cui i tifosi e gli addetti ai lavori, hanno già assaporato l’antipasto della paura vera, con il volo di Rubens Barrichello avvenuto durante le prove libere del venerdì. Con Ayrton Senna, portabandiera di una Formula 1 più sicura, preoccupato nell’informarsi subito delle condizioni del suo conterraneo.

Ma la paura, nel weekend del Gran Premio di San Marino del ‘94, è pronta a servire la prima portata. Lo fa sabato 30 aprile. Arriva come uno schiaffo, mentre Zermiani e Barrichello stanno raccontando i fatti del giorno prima, mentre un inquadrato Damon Hill è impegnato a segnare un buon tempo. Da Hill, le immagini si spostano su una Simtek distrutta che ha appena sbattuto violentemente contro le barriere. Nell’abitacolo c’è proprio Roland, passeggero inerme di una macchina ingovernabile.

È il tragico epilogo di una crepa che si era formata nel profilo anteriore della vettura dopo un passaggio aggressivo avvenuto su un cordolo che il giovane aveva deciso di non controllare, di non fermarsi per verificare che tutto fosse a posto. Poi, nel giro lanciato, l’ala anteriore si stacca, si infila sotto la Simtek che Roland non riesce più a gestire. Fino all’impatto fatale. Il buio della morte si era calato sulla Formula 1, di nuovo. L’ultima volta era accaduto in Canada, nell’ ‘82, e la vittima era un giovanissimo Riccardo Paletti. E il Dottor Piana, a quello scenario, non era più abituato. Capisce subito che qualcosa non va, che l’austriaco non sarebbe sopravvissuto. Roland si spegnerà appena sette minuti dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore per le conseguenze della frattura della base cranica. Una tragedia.

Il mondo della Formula 1 è scosso. Ayrton Senna è scosso. E si era ripromesso di vincere il Gran Premio, di mettere da parte la bandiera del suo amato Brasile per sventolare quella austriaca, in onore di Roland, suo coetaneo collega. Come ben sappiamo, nessuna bandiera sarà sventolata da Ayrton la domenica del 1° maggio. Roland e Ayrton. Due ragazzi così diversi, dalla fama così diversa ma così profondamente legati da un destino comune e dal sogno di essere i più grandi tra i grandi. Anche per questo, Roland, merita di non essere mai dimenticato.