Riecco Hamilton: "Sto bene, spero di correre ad Abu Dhabi!"

Dopo aver saltato il Gran Premio di Sakhir di Formula 1 per essere risultato positivo al COVID-19, Lewis Hamilton è tornato a farsi vedere e a raccontare ciò che ha dovuto attraversare nel corso degli ultimi giorni.

Lewis ha ammesso di non essere stato asintomatico e anche di aver passato giorni difficili a causa del COVID-19, diagnosticato la settimana scorsa prima del Gran Premio di Sakhir, in Bahrain.

In un video rilasciato pochi minuti fa, il 7 volte campione del mondo della Mercedes ha fatto sapere di stare molto meglio, ma anche di essere tornato ad allenarsi dopo giorni complicati.

Il suo obiettivo dichiarato è quello di tornare in macchina ad Abu Dhabi e completare il Mondiale dopo essere stato costretto a cedere il volante della sua Mercedes W11 a George Russell a Sakhir, pista su cui l'inglesino ha dato prova del suo talento.

"Ciao a tutti. Spero stiate tutti bene. Non ci siamo visti la scorsa settimana, ma è stato uno dei periodi più difficili della mia vita. Ho solo pensato a recuperare e tornare in forma per tornare al volante della W11 e correre ad Abu Dhabi", ha detto un sorridente ma apparentemente debilitato Hamilton.

"Oggi mi sento alla grande. Sono riuscito a fare il primo allenamento. Ringrazio tutti per avermi mandato messaggi meravigliosi nel corso di questi giorni. Ho apprezzato davvero tanto. Spero riusciate a essere positivi in questo periodo e a superare qualunque cosa stiate passando. Spero di tornare in macchina presto".

L'obiettivo di Lewis, come detto, è chiaro: tornare al volante della sua monoposto il più presto possibile. Mosso dalla passione per il suo lavoro, per rispondere a chi ha messo in dubbio i suoi titoli dopo la gara di Russell di domenica scorsa, per riprendersi il suo posto e continuare la scalata ad altri record, o per tutti questi motivi messi assieme, potremmo vederlo tornare già in questo weekend, tamponi negativi permettendo.