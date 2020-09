Ricciardo: "Top 5 OK, ma il giro perfetto l'ho fatto in Q2"

Daniel Ricciardo ha portato la Renault all'interno della Top 5 nelle qualifiche del Gran Premio di Russia svolte sulla pista di Sochi nel primo pomeriggio di oggi.

L'australiano è stato autore di una sessione di prove libere praticamente perfetta. Lui stesso si è giustamente compiaciuto del risultato ottenuto, conscio di avere tra le mani una R.S.20 che sembra cresciuta esponenzialmente nel corso delle ultime gare.

"Sono contento. All'inizio del weekend ero piuttosto curioso di capire quanto saremmo stati veloci, per altro su una pista in cui lo scorso anno ho fatto male. Forse fu la pista in cui andai peggio. Sapevo di avere del lavoro da fare, ma ieri per noi è stata una giornata molto incoraggiante e oggi è andata bene, soprattutto la Q2!".

Ricciardo ha dovuto ammettere di essere riuscito a fare un giro perfetto in queste qualifiche, ma nel momento sbagliato. In Q2 ha ottenuto il miglior tempo, frutto di una serie di fattori combinati alla perfezione, mentre in Q3 ha sì colto un ottimo risultato, ma senza riuscire a ripetere quanto fatto nella frazione precedente.

"Se devo essere onesto in Q2 ho fatto un giro semplicemente perfetto, c'era l'aderenza. Spesso le gomme sono molto sensibili, ma qui tutto ha funzionato. Ha funzionato e basta. Non sono riuscito a ripetermi in Q3, ma non posso certo lamentarmi per aver fatto una Top 5 nelle Qualifiche".

Ricciardo, per concludere, ha scherzato sulla partenza di domani e sul risultato ottenuto oggi dichiarando di averlo scelto appositamente dopo aver notato come nella Feature Race di F2 le posizioni dispari siano risultate un vantaggio alla partenza.

"Alla partenza mi aspetto di guadagnare posizioni. Mi sono volutamente qualificato sul lato dispari della griglia. Ho visto la F2 questa mattina e il lato dispari della griglia mi sembrava migliore. Quindi era tutto nei miei piani...".