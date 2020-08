Ricciardo sorride: nessun guasto al cambio e al motore

Daniel Ricciardo e la Renault tirano un sospiro di sollievo. Al termine delle Prove Libere 2 del Gran Premio del Belgio la squadra di Enstone ha potuto verificare lo stato del motore della R.S.20 di Daniel Ricciardo, con questo che è stato trovato in buona condizione e non danneggiato dal problema che ha costretto l'australiano a parcheggiare la monoposto a bordo pista nel corso del secondo turno di questo pomeriggio.

Ricciardo, poco dopo aver fatto segnare il secondo miglior tempo della sessione alle spalle di Max Verstappen e della sua Red Bull, è stato contattato dal suo muretto - dunque dal suo ingegnere - che gli ha chiesto di parcheggiare la R.S.20 numero 3.

Ricciardo è stato fermato da un problema idraulico, che gli ha fatto saltare buona parte delle Libere 2 e saltare la simulazione gara. Un vero peccato per lui, ma Cyril Abiteboul, team principal della Renault, non si è detto troppo preoccupato per questo inconveniente.

"Abbiamo visto la macchina fare progressi. E' competitiva dal punto di vista aerodinamico. Anche il motore sta lavorando bene. Ovviamente c'è dispiacere per quanto successo a Daniel, a causa di un problema idraulico. Ma da quanto abbiamo capito non abbiamo avuto problemi al cambio, che è nuovo, ma anche al motore. E questo è ciò che più importa".

"La macchina è stata fermata da un problema idraulico, ma nel motore nulla è stato danneggiato", ha concluso Abiteboul. Per questo motivo Ricciardo non dovrebbe avere nuove componenti nella giornata di domani, quantomeno dovute al guasto idraulico che lo ha fermato oggi.