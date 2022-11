Ricciardo non esclude un cameo nella Supercars il prossimo anno

Il prossimo anno Daniel Ricciardo sarà assente dalla griglia di partenza della Formula 1 per la prima volta in più di dieci anni, il suo posto in McLaren verrà preso dal connazionale Oscar Piastri, al debutto in F1. Il veterano australiano potrebbe ricoprire il ruolo di pilota di riserva per il 2023, essendo stato collegato sia a Mercedes che a Red Bull, e spera di tornare a occupare un posto da titolare nel 2024.

Il ruolo da pilota di riserva in Formula 1 nel 2023 è una priorità per Ricciardo, ma non esclude categoricamente l’idea di prendere parte a gare di altre categorie. In Brasile gli è stato chiesto se tiene in considerazione la possibilità di partecipare una volta ogni tanto in un'altra serie, come ad esempio la Supercars. Ricciardo ha risposto che l'avrebbe presa in considerazione, a patto che potesse favorire il suo tentativo di tornare a correre in F1.

“Penso di dover aspettare e vedere dove sarò il prossimo anno”, ha spiegato. “Ovviamente sto parlando di un potenziale ruolo di riserva o qualcos’altro. La verità è che non ho ancora nessun accordo né qualcosa di firmato. Poi si tratta di chiedersi cosa mi è permesso fare, ma alla fine, se sento che fare un'attività unica mi giova, mi tiene in allenamento, allora la prendo in considerazione”.

Daniel Ricciardo, McLaren, parla con la stampa Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Però credo che la Formula 1 sia decisamente diversa da un’auto da turismo o un’altra categoria, quindi non so se mi distanzierà di più. È qualcosa su cui devo lavorare, perciò è tosta. Non voglio dire di no a nulla, ma l'ideale sarebbe poter fare qualche giorno su una monoposto di Formula 1 piuttosto che cercare, diciamo, di ottenere un posto da qualche altra parte".

Ricciardo ha già provato due volte le Supercars, la sua prima esperienza è stata con la vettura "Sandman" del Triple Eight, e poi ha provato la Nissan Altima ufficiale di Rick Kelly a Calder Park nel 2019. All'epoca aveva detto che una futura gara alla Bathurst 1000 era un’ipotesi "al 50%".

L'argomento di un cameo alla Bathurst si è poi ripresentato quando è entrato in McLaren. Questo grazie al legame tra la McLaren e la Walkinshaw Andretti United, di cui è co-proprietario Zak Brown. Il regolamento del Supercars consente alle squadre di schierare una sola vettura nella maggior parte degli eventi della stagione, rendendo almeno fattibile un cameo di Ricciardo.