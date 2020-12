Ricciardo: “Non avremmo dovuto lasciar vincere Perez a Sakhir”

Sergio Perez è stato autore di una grande rimonta domenica scorsa in Bahrain, dopo essersi ritrovato in fondo al gruppo al primo giro a causa di un contatto con Charles Leclerc. Ma il messicano si è fatto strada andando poi a conquistare la sua prima vittoria in Formula 1.

Ma Daniel Ricciardo, che ha chiuso in quinta posizione finendo dietro al compagno di squadra Esteban Ocon, che invece è salito sul podio, ritiene che non ci siano scuse, vedendo il modo in cui Perez è riuscito a mettere in atto una tale rimonta: “È stata dura e sono arrivato quinto. Di solito è un buon risultato, inoltre Esteban è arrivato secondo, quindi complimenti a lui”.

“Ma se si guardano i nostri rivali della Racing Point – prosegue Ricciardo parlando con Sky Sport – sono primo e terzo. Ho sentito che Perez si è fermato al pit al primo giro, quindi complimenti a lui. Ma quando una monoposto fa la sosta al primo giro, non si può lasciare che questa vinca la gara. Mi sono sentito come se ci fossimo persi”.

Ricciardo si trovava in un gruppo che lottava per l’ultima posizione del podio nel Gran Premio di Sakhir, ma afferma che le sue opportunità sono state compromesse dall’undercut di Daniil Kvyat nell’ultima tornata di soste: “Ad essere onesti, non è stata una gara meravigliosa per quanto ci riguarda. Sono stato chiamato al box, ma avevo già superato l’ingresso e quindi non mi sono potuto fermare. Così Daniil Kvyat ci ha fatto l’undercut. Gli abbiamo concesso un’occasione e alla fine siamo stati per tutto il secondo stint dietro di lui. Sentivo che ogni giro che completavo alle sue spalle, la gara diventava sempre più difficile per noi”.

Il pilota Renault aggiunge: “È probabilmente il quinto posto più deludente da un po’ di tempo a questa parte, ma ad ogni modo devo fare i complimenti ad Esteban ed al suo lato di box perché hanno disputato una gara solida”.

La Renault ha ingaggiato in una lotta serrata con la Racing Point e la McLaren per il terzo posto nella classifica costruttori, ma al momento sembra difficile che possa essere davanti ai due team rivali quando manca una sola gara al termine della stagione. La Racing Point infatti è attualmente terza a 194 punti, mentre la McLaren è quarta a dieci lunghezze. La Renault è invece quinta con 172 punti.