Ricciardo: "Mi scoccia molto non correre a Monaco"

L'epidemia di Coronavirus hanno di fatto rinviato o eliminato le prime otto gare della serie, fra cui quella nel Principato, che dal 1954 si svolgeva regolarmente.

Durante una intervista che Renault ha mandato in onda sui suoi social, l'australiano non ha nascosto la propria delusione in merito, dato che vinse a Monaco nel 2018.

"Sinceramente non mi piace ripercorrere i giri di pista a mente perché non so poi cosa accadrà dal vivo - dice Ricciardo - Però l'altra sera mi sono guardato un onboard di Monaco e mi ha fatto tristezza. Non so come andrà, sicuramente non correre lì mi scoccia parecchio, così come per la cancellazione di Melbourne. Purtroppo la situazione è questa".

Chase Carey ieri ha detto che il calendario 2020 diventerà di 15-18 gare, partendo dall'estate e proseguendo fino a dicembre. Per ora si dovrebbe cominciare in Canada il 14 giugno, ma è tutto in forse, dato che anche le Olimpiadi di Tokyo sono state spostate da agosto al 2021, così come altri eventi.

Alla domanda su come si svolgerà la prima gara dopo così tanto tempo fermi, Ricciardo ha risposto col suo solito tono scherzoso.

"Sarà un bel caos! Sto pensando di entrare per ultimo in qualifica, in modo da fare un giro ed essere in pole position. Poi sceglierò di partire ultimo perché la prima curva immagino già il disastro; me ne starò fermo e poi proseguirò prendendo la testa della corsa!".

Ricciardo in questo periodo di sta allenando molto con il suo coach, Michael Italiano.

"E' la cosa che mi tiene la mente più allenata alla competizione, puoi fare salire la rabbia da sfogare ed è la mia medicina al momento. Questo è il momento migliore per allenarsi bene, non abbiamo fusi orari da smaltire, viaggi e giri, quindi si può pensare realmente a costruirsi un programma di allenamento come si deve. E' bello sapere che hai del tempo per te, senza dover fare corse. In generale, è così per tutti, per cui spero che ci si possa tenere in forma bene".