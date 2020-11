Ricciardo: "L'incidente di Grosjean trattato come uno show"

E’ un Daniel Ricciardo furioso quello che è giunto davanti ai microfoni della stampa al termine del Gran Premio del Bahrain.

A far imbestialire il pilota australiano, però, non è stato il settimo posto finale, quanto ciò che è accaduto ad inizio gara quando Romain Grosjean ha rischiato la vita nel terribile incidente avvenuto in curva 3 quando è andato a schiantarsi contro il guard rail per poi essere avvolto dalle fiamme.

Subito la direzione gara ha esposto le bandiere rosse per consentire al personale di pista di soccorrere il francese e ripristinare le barriere danneggiate, mentre i piloti sono tornati ai box.

Quando Grosjean è uscito miracolosamente da ciò che restava dalla Haas tutti hanno tirato un sospiro di sollievo.

La FOM, come di consueto, non ha mostrato alcun replay dell’incidente fin quando il pilota francese non è apparso sano e salvo nella vettura del personale medico e solo successivamente ha mandato in onda le immagini così da far capire a tutti la dinamica del tremendo crash.

Ricciardo, però, ha trovato di cattivo gusto i numerosi replay apparsi a ripetizione sugli schermi. Forse ancora scosso dall’adrenalina di una gara infinita, il pilota della Renault ha accusato la FOM di aver abusato con le immagini.

“Ero molto arrabbiato e deluso con la F1. Tutto quello che era necessario vedere era Romain fuori dalla vettura. Bisognava far vedere soltanto le immagini di Grosjean ancora vivo, non era necessario mostrare replay a ripetizione”.

Ricciardo ha voluto sottolineare quanto i video dello schianto possano aver destabilizzato i familiari non soltanto del francese, ma anche di tutti gli altri piloti che da lì a poco sarebbero dovuti tornare nell’abitacolo delle rispettive monoposto.

“Pensavo alla sua famiglia davanti alla TV, ma anche alle nostre sapendo che saremmo dovuti tornare in auto. In ogni schermo venivano mostrate a ripetizione le immagini dell’incidente, del fuoco, della macchina spezzata in due ed il suo camera car. Si sarebbero potute mostrare domani”.

Daniel ha poi rincarato la dose senza nascondersi dietro un dito. Per il pilota della Renault oggi la FOM ha esagerato nel trattare il tutto come uno show.

“Credo che ci sia stata una mancanza di rispetto. Non posso dire quanto sono deluso, tutto è stato trattato come uno spettacolo. Questi cento replay li ho trovati gratuiti”.