Ricciardo incredulo: "Un risultato che mancava da tanto"

Nelle poche emozioni fornite dalla Sprint Qualifying di Monza, la sorpresa è arrivata da Daniel Ricciardo. Il pilota della McLaren, autore sino ad ora di una stagione deludente, è riuscito a riscattarsi sul tracciato brianzolo conquistando un terzo posto che, grazie alla penalità inflitta a Valtteri Bottas per il cambio del motore, gli consentirà domani di partire dalla seconda casella al fianco di Max Verstappen.

Ricciardo è riuscito a sfruttare al meglio una partenza decisamente infelice di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, infatti, ha pattinato eccessivamente al via ed è subito retrocesso dalla seconda alla quinta posizione.

Hamilton ha cercato in ogni modo di mettere pressione a Lando Norris, ma il britannico della McLaren non ha mai commesso alcuna sbavatura sfruttando al meglio l’ottima velocità di punta della sua monoposto.

Ricciardo è invece riuscito subito a staccare il compagno di squadra, ma ha poi percorso 18 giri in solitaria non avendo assolutamente il passo né della Mercedes di Bottas, né della Red Bull di Verstappen.

Il terzo posto odierno, però, è un ottimo boost per il morale dell’australiano. Ricciardo, a fine Sprint Qualifying, ha mostrato nuovamente il sorriso dei giorni migliori ed ha sottolineato quanto gli fosse mancato provare sensazioni simili.

“Era da tanto tempo che non mi trovavo in questa posizione ed è una bella sensazione, ma la giornata importante sarà domani”.

Come detto, Ricciardo domani avrà per la prima volta in stagione la possibilità di scattare dalla prima fila e dovrà fare di tutto per convertire questo vantaggio in un risultato concreto.

“Grazie alla penalità di Valtteri partirò dalla prima fila ed è un risultato che mancava da tanto tempo. Sono molto contento per questo”.

Considerando il distacco rimediato oggi da Max Verstappen, transitato sotto la bandiera a scacchi con un margine di 12 secondi, per Ricciardo le possibilità di successo in gara sembrano ridotte al lumicino.

Nonostante ciò Daniel ha affermato di voler provare una partenza aggressiva per mettere immediatamente pressione al leader del campionato.

“Domani attaccherò al massimo al via. Oggi sono partito bene e pensavo di superare Max alla prima staccata, ma lui si è difeso prendendo l’interno. Vedremo cosa accadrà domani”.