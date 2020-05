Ricciardo: "Il lockdown potrebbe prolungare la mia carriera"

Le prime 10 gare della stagione sono state annullate o posticipate a causa della pandemia da COVID-19, ma i rappresentanti della Formula 1 sono fiduciosi di poter far partire il campionato in Austria a luglio.

Se così dovesse essere, i piloti sarebbero costretti ad una pausa forza di ben 7 mesi, cioè dall’ultimo appuntamento della stagione 2019 ad Abu Dhabi, con l’unica interruzione avvenuta a febbraio nel corso dei sei giorni di test invernali.

Daniel Ricciardo, che ha da poco annunciato il suo passaggio in McLaren per il 2021, sta trascorrendo questo periodo di lockdown in Australia con il suo trainer, Michael Italiano, e nel corso di una intervista rilasciata a BBC 5 Live il pilota della Renault ha dichiarato di sperare che questo periodo inatteso di inattività possa essere utile per prolungare la sua carriera.

“Siamo stati in grado di mettere a punto un programma di allenamento che in passato non ero mai riuscito a svolgere. Ad inizio anno sei sempre al massimo della condizione, ma una volta che si torna in Europa è difficile mantenere quella costanza di allenamenti”.

“In questo periodo siamo stati in grado di vedere alcuni ottimi miglioramenti e la ciliegina sulla torta è stata la possibilità di non essere condizionato dai fusi orari. Inoltre non sono stato bloccato per tre giorni alla settimana in cabine pressurizzate sugli aerei in giro per il mondo”.

“Penso che potrò godere di questi e benefici e poi chi lo sa, magari questo periodo di lockdown potrebbe regalare un po’ più di longevità alla mia carriera”.

Il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, ha recentemente dichiarato di aver preso in considerazione l'idea di prendersi una pausa dalla F1 per riposare la mente e il corpo, ma ora si sta godendo l'attuale periodo di stop prolungato.

Ricciardo ha spiegato come i tifosi spesso non sappiano quanto tempo i piloti devono dedicare all'allenamento, in particolare quando ci sono gare europee consecutive.

“Probabilmente tutti pensano che il lunedì dopo la gara torni in palestra e ti alleni fino a giovedì per poi scendere in pista il venerdì, ma quando ci sono gare in back-to-back serve essere riposati e freschi per affrontare i weekend di gara. In questi casi il lunedì viene impiegato non per fare allenamento ma per una seduta defaticante”.

“Il martedì, invece, puoi andare a fare un po’ di corsa ed il mercoledì affrontare un allenamento leggero per poi essere pronto per metterti nuovamente in viaggio il giorno stesso”.

“Chi pensa che in una settimana si possono avere quattro o cinque giorni per dedicarsi agli allenamenti si sbaglia. In realtà si ha a disposizione un solo giorno per allenarsi, il resto lo passi in viaggio”.