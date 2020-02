Ricciardo con un casco dedicato a Kobe Bryant nei test

Lo scorso 26 gennaio il mondo del basket, ma probabilmente quello dello sport più in generale, è stato scosso dal grande lutto per la scomparsa di Kobe Bryant, avvenuta in un incidente in elicottero nel quale hanno perso la vita altre otto persone, compresa la figlia Gianna.

Da allora, sono stati tantissimi i tributi a cui abbiamo assistito praticamente sui campi di ogni sport, ma oggi ne è arrivato uno molto bello anche da parte della Formula 1.

L'autore è Daniel Ricciardo, che per i test invernali ha deciso di indossare un casco dedicato proprio all'ex giocatore dei Lakers. La livrea infatti è viola con rifiniture gialle, i colori classici della squadra NBA di Los Angeles.

Sulla mentoniera c'è poi la scritta KB24, mentre sulla parte superiore spicca quella "Mamba Mentality", ovvero il marchio di fabbrica del cinque volte campione NBA. Non poteva mancare poi proprio il logo del mamba, che è sopra alla visiera.