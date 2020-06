Ricciardo: "Con almeno 10 GP, campione legittimo"

Attualmente, sono previste otto gare per la ripresa della stagione 2020, ma al momento dell'annuncio del calendario provvisorio, i vertici della Formula 1 hanno detto di sperare di poter ancora arrivare a disputare fino a 18 gare entro la fine di dicembre.

Le otto gare già annunciate si concluderanno con il Gran Premio d'Italia, fissato per il 6 settembre a Monza, con altre due sedi italiane, Mugello ed Imola, che stanno facendo pressione per ottenere le tappe successive.

Parlando nell'ultimo podcast del Gran Premio d'Australia, Ricciardo ha spiegato che in questo momento il numero "magico" secondo lui è il 10.

Secondo lui, bastarebbero per dichiarare la stagione "legittima" ed avere un campione del mondo che non abbia bisogno di un asterisco accanto al suo nome.

"In questo momento, direi che sarebbe legittimo" ha detto il pilota della Renault.

"Se facessimo solo quattro o cinque gare, forse non lo sarebbe. Ma se facciamo qualcosa tipo 10 gare, o oltre, ci sarebbero abbastanza gare per capire chi è il campione".

"Ovviamente, l'atmosfera intorno al paddock sarà diversa senza tifosi, almeno per la prima parte della stagione, ma la realtà è che a correre poi saremo sempre noi: sempre gli stessi piloti e le stesse vetture. Quindi la competizione non cambierà".

Pur essendo entusiasta di tornare a correre dopo l'inusuale lungo stop, Ricciardo ha ammesso che c'è una cosa che invece lo entusiasma molto meno: il test della positività al COVID-19.

"Una cosa di cui sono sicuro, perché l'ho già sperimentato, è il test COVID con il tampone per il naso... Non è divertente" ha aggiunto.

"E probabilmente dovremo farlo altre 30 volte quest'anno. Non mi è piaciuto affatto e ora che so com'è, non è di certo una delle cose che non vedo l'ora di rifare".