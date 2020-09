Retroscena Perez: ecco come ha scoperto la cacciata!

“Sono piuttosto deluso che storie del genere siano venute fuori dalla squadra. Penso che questo genere di cose dovrebbero restare tra me e il team, e non darò alcuna informazione in più”. Sergio Perez è stato abbastanza duro nei confronti di qualche membro della Racing Point in merito ad una storia che è circolata nei giorni scorsi, e riguarda il momento in cui il messicano ha capito di non essere nei programmi 2021 della sua squadra attuale.

L’episodio sarebbe accaduto nel weekend del Gran Premio d’Italia, la domenica sera. Perez è tornato in Hotel, e la sua camera era adiacente quella del proprietario del team, Lawrence Stroll. Il magnate canadese ha iniziato una lunga conversazione telefonica con un suo collaboratore, e secondo la storia sussurrata nel paddock (e non commentata da Perez) la voce di Stroll Sr. era perfettamente udibile dalla camera di Sergio.

Il contenuto della conversazione era in merito ai dettagli contrattuali di Sebastian Vettel (con tanto di riferimento a stipendio e bonus) e Perez ha avuto così la conferma che sarebbe stato sostituito dal quattro volte campione del Mondo. Questo spiega anche le dichiarazioni rilasciate dal messicano dopo l’annuncio che ha ufficializzato la sua uscita dal team, in cui aveva spiegato di “avere avuto segnali” di come si sarebbe conclusa la vicenda.

Perez ha poi voltato pagina, ed oggi è concentrato sul suo futuro. “Ho voglia di restare – ha confermato - amo davvero quello che sto facendo. Ovviamente dopo un buon fine settimana hai la sensazione migliore, se sei reduce da un brutto weekend magari la vedi diversamente, ma di base la voglia c'è, ed è una voglia di continuare".

"Ovviamente ho avuto contatti con un paio di squadre, ci siamo parlati, penso che nel corso della prossima settimana saprò di più, ma è qualcosa che terrò tra le squadre e me stesso. Penso che tutti meritino rispetto, soprattutto per i piloti che stanno correndo con queste squadre, quindi terrò tutto per me”.