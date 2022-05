Retroscena: il calcio sposta la sfida scudetto temendo la F1

Il successo che sta riscuotendo la Formula 1 emerge in modo chiaro dai dati che evidenziano l’interesse del pubblico. La stagione 2022 si è aperta con un importante incremento degli spettatori in pista, una tendenza che appare ancora più chiara dall’analisi degli share televisivi, in costante ascesa.

L’Italia non fa eccezione, e la conferma arriva dai dati auditel di SkySportF1, che sta registrando riscontri record in termini di audience. Il successo della Formula 1 è stato notato anche da altri sport, ad iniziare dal calcio, che in occasione dell’ultima giornata di campionato (in programma nel fine settimana) propone il confronto incrociato tra Milan e Inter per l’assegnazione dello scudetto 2021/22.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, pitstop Photo by: Ferrari

La programmazione iniziale del doppio match prevedeva il calcio d’inizio alle 15:00, ovvero in contemporanea con il via del Gran Premio di Spagna, tappa molto attesa del mondiale 2022 che vedrà in pista molte novità destinate ad influenzare le gerarchie tecniche del campionato.

L’interesse attuale per la Formula 1 è stato alla base della decisione presa ieri dalla Lega Calcio, che ha posticipato l’inizio delle partite Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan alle 18:00, ovvero un’ora dopo la bandiera a scacchi della gara di Montmelò.

Una decisione che va incontro sia alla Serie A che alla stessa Formula 1, evitando una concomitanza che non avrebbe giovato ad entrambi gli eventi, frammentando l’interesse del pubblico.

A beneficiarne saranno soprattutto SkySportF1 e Dazn, che potranno offrire i rispettivi prodotti senza concorrenza diretta con altri eventi.

Per la Formula 1 è un importante riconoscimento del successo che sta ottenendo in Italia, dove al pubblico storico si è affiancata una nuova ondata di spettatori (con una grossa percentuale di under-30) attirata lo scorso anno dal duello Hamilton-Verstappen ed esplosa in questa stagione grazie al ritorno al vertice della Ferrari.