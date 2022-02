Resta: "La sfida più grande per la Haas VF-22 riguarda il peso"

La Haas è la prima scuderia a togliere i veli alla monoposto 2022. Nel corso della presentazione della livrea della VF-22, possiamo già cogliere alcuni dei concetti dietro al progetto del team di sviluppo guidato da Simone Resta, Direttore Tecnico della scuderia statunitense. Resta, con un bagaglio di esperienza maturato in diverse stagioni tra Ferrari e Alfa Romeo, ammette di aver ben presto accantonato il progetto 2021 per lavorare alacremente alla VF-22, vettura che sulla carta offre importanti margini di miglioramento. Anche se, va detto, per il tecnico la sfida più grande riguarda il considerevole aumento di peso rispetto alla passata stagione.

Qual è stata la sfida più grande da affrontare? “Abbiamo dovuto affrontare due sfide principali con questa macchina. In primis, le specifiche per la realizzazione dello chassis. Con le regole 2022, la monoscocca è stata pesantemente rivista per motivi di sicurezza. Alcune componenti hanno dovuto supportare carichi e prove di sicurezza superiori del 150%. Ciò si traduce in un aumento del peso rispetto al 2021. Probabilmente, si tratta dell’auto più complicata da realizzare degli ultimi vent’anni. È una sfida nella sfida, perché per realizzare una vettura così diversa dal recente passato abbiamo dovuto studiare nuovi metodi di lavoro, processi e strutture interne al team”.

Ora che la VF-22 è stata svelata, puoi dirci quale area di lavoro ti ha colpito maggiormente? “Non smetterò mai di dire quanto sia orgoglioso del mio team e di quello che abbiamo realizzato nell’ultimo anno. Con molti nuovi membri - tanti di provenienza Ferrari e dopo aver lavorare a stretto contatto con Dallara – ora abbiamo un nostro ufficio design a Maranello. Se ci si ferma a guardare dove eravamo un anno fa, penso che abbiamo compiuto un enorme passo avanti. È importante sottolineare il fatto che siamo ancora allo stadio embrionale del tutto, cresceremo parecchio durante la stagione migliorando le nostre abilità e competenze. Il meglio da parte del nostro gruppo di lavoro lo vedremo strada facendo".

Haas VF-22 Photo by: Haas F1 Team

Con un cambiamento regolamentare così importante, quanto e dove possiamo considerare la VF-22 un’evoluzione dell’auto della passata stagione e dove invece è una vera rivoluzione? “Il cambiamento più grande riguarda l’aerodinamica: da questo punto di vista è una rivoluzione completa, perché le regole sono totalmente diverse. I freni ed in condotti dei freni sono cambiati enormemente: non una rivoluzione in senso stretto, ma un grande cambiamento di sicuro. Per quanto riguarda altri aspetti, oltre ai pedali, al volante e l’estintore, non c’è nulla di uguale. Tutto è stato modificato. In alcuni aspetti, la libertà di design è stata limitata rispetto al passato, ma il diavolo sta nei dettagli, quindi mi aspetto di vedere performance ed approcci differenti tra le varie vetture”.

Lo scorso anno eravate già focalizzati completamente sul 2022 o avevate comunque un occhio di riguardo per la stagione in corso? “Mi sono concentrato parecchio all’inizio con il mio gruppo di lavoro per incrementare le performance dell’auto, per poi spostare rapidamente l’attenzione sull’auto 2022. Sono stato ad alcune gare fino a settembre, lavorando a stretto contatto con Ayao Komatsu – Director of Engineering – ed il suo staff, quindi quello non era il mio lavoro in senso stretto e mi sono potuto concentrare su altri progetti. Ci siamo focalizzato il minimo indispensabile sulla VF-21".

Haas VF-22 Photo by: Haas F1 Team

Che sinergie ci sono tra Haas e Scuderia Ferrari per la realizzazione della VF-22? “Haas ha iniziato a lavorare a stretto contatto con Ferrari sin dal 2016 ed in questi anni la collaborazione è aumentata passo dopo passo. Stiamo facendo del nostro meglio per continuare ad incrementare e migliorare le sinergie che ci coinvolgono. Sono stato in Ferrari per molto tempo, quindi conosco bene il team e questo mi ha aiutato. Sono felice dei risultati che abbiamo ottenuto. Ferrari ci fornisce diverse componenti, nonostante le parti in causa siano cambiate nel corso degli anni in base ai regolamenti”.

Nonostante l’auto non abbia ancora debuttato in pista, cosa avete già imparato e dove potete migliorare? “La sfida del peso dell’auto è evidente sin da subito. Ci aspettiamo miglioramenti importanti in termini di performance settimana dopo settimana, quindi credo che ci siano sia il potenziale che le opportunità per migliorarci nel corso della stagione, sono convinto che tutti i team si miglioreranno in corso d’opera”.

Quali sono le aspettative per la stagione 2022? “Sono emozionato e fiero del lavoro che abbiamo svolto come team. Era difficile fare più di così. Ciò non significa che raggiungeremo ogni singolo obiettivo che ci siamo posti, bisogna essere realisti. Ma penso che faremo dei passi avanti in stagione se tutto va come deve andare”.

Haas VF-22 1 / 4 Foto di: Haas F1 Team Haas VF-22 2 / 4 Foto di: Haas F1 Team Haas VF-22 3 / 4 Foto di: Haas F1 Team Haas VF-22 4 / 4 Foto di: Haas F1 Team