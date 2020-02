Report Test F1: che Ferrari è la SF1000?

La prima tre giorni di test di Formula 1 in quel di Barcellona ci parla di una Mercedes parsa sin da subito in gran forma. Ad impressionare è la solidità delle Frecce d'Argento, autrici di quasi 500 giri senza il minimo problema, oltre alla continua capacità di innovare ed inventare. Il DAS, il sistema azionato tramite il volante con cui si va a modificare la convergenza delle ruote anteriori, è sulla bocca di tutti e di sicuro sarà tra i tanti oggetti di discussione almeno della prima fase del campionato.

Questo non deve distogliere l'attenzione da quanto visto in pista, però, con un Bottas capace di avvicinare in maniera consistente il record della pista, mentre Hamilton autore principalmente di long-run e simulazioni di gara con diversi assetti e mescole.

Ferrari è in una situazione incredibilmente opposta rispetto ai test di 365 giorni fa. La SF1000 sta accusando qualche problema di gioventù, come abbiamo visto con il cedimento della power unit di Vettel, ed al momento deve ancora completare una prima fase di "sgrezzatura" in vista della seconda sessione e soprattutto della prima gara in Australia, prevista tra tre settimane.

Chi sembra essere partita con il piede giusto, delle 3 scuderie principali, è Red Bull: veloce e costante, anche grazie ad una valida power unit Honda, la RB16 presenta tante piccole chicche aerodinamiche e non solo figlie di Adrian Newey. Sarà lei la candidata principale a contendere lo scettro a Mercedes? Solo il tempo potrà dircelo.