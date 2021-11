Report Live: Rossi e Hamilton, grazie per le emozioni

Piatto emotivamente ricco quello che hanno potuto gustare gli spettatori del week end motoristico. A San Paolo, Lewis Hamilton conquista la vittoria numero 101 della carriera in Formula 1, cogliendo il successo dopo la penalità di cinque posizioni per il cambio motore e la squalifica per via dell'irregolarità dell'ala posteriore della sua W12. L'inglese torna a -14 da Max Verstappen, quando mancano tre gare al termine del mondiale 2021.

Dall'altra parte dell'Atlantico, invece, si chiude la stagione della MotoGP e contestualmente anche la carriera del pilota che è stato il faro del Motomondiale degli ultimi ventisei anni: Valentino Rossi, tra lacrime, urla di gioia, abbracci e tributi a 360°, appende il casco al chiodo.