Ultima diretta di analisi dedicata al GP di Abu Dhabi della stagione 2021 di Formula 1. In questa live, andremo ad analizzare gli episodi che hanno sancito la vittoria della gara da parte di Max Verstappen, situazione che ne ha decretato il primo trionfo mondiale ai danni di Lewis Hamilton.

Mercedes prova a consolarsi con il mondiale costruttori, l'ottavo consecutivo, non prima di aver provato un colpo di coda con la presentazione della richiesta di revisione per via di un regolamento sportivo poco chiaro in alcune sue parti. Ed è qui che vogliamo andare a chiarire i dubbi.