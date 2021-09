Report Live F1: Tra Max e Lewis la spunta Ricciardo

Monza non è stata avara di emozioni. Non tanto per la Sprint Race del sabato - esperimento rivedibile e, forse, archiviabile - quanto per ciò che è successo tra i contendenti al titolo mondiale: Max Verstappen e Lewis Hamilton.

In una prova di forza - e di astuzia - i due si sono autoesclusi dalla gara, con l'inglese che ha rischiato parecchio la propria incolumità vedendosi atterrare in testa la Red Bull del rivale.

Verstappen è stato condannato a scontare tre posizioni di penalità sulla griglia di Sochi, oltre ad altrettanti punti di penalizzazione sulla patente.

Tornando alla gara, invece, Daniel Ricciardo e Lando Norris regalano alla McLaren una doppietta che certifica il ritorno del team di Woking nel novero dei grandi, dopo anni passati nelle retrovie. Ferrari quarta con Leclerc e sesta con Sainz, mai veramente in lotta per le posizioni del podio.