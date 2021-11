Report Live F1 | Commentiamo insieme a voi il GP del Messico

Il Gran Premio del Messico di F1 è andato in archivio con la vittoria di Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton ed all'altra Red Bull RB16B di Sergio Perez. Successo che in chiave mondiale vale tantissimo, quello di Max: l'olandese ha sfruttato una partenza disastrosa da parte di Bottas, che più che aiutare il compagno di team è stato di intralcio, lasciando campo aperto al rivale di Hamilton nella lotta al titolo iridato.

Giù dal podio abbiamo un solidissimo Pierre Gasly, con le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz praticamente doppiate entrambe: dal Cavallino ci si attendeva qualcosa in più in Messico, visti i proclami delle ultime uscite.

Per andare a commentare quanto successi a Città del Messico, stasera risponderemo in diretta alle vostre domande in compagnia di Franco Nugnes, Giorgio Piola, Roberto Chinchero, Matteo Bobbi e Marco Congiu