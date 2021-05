Il GP di Spagna va in archivio lasciando diversi temi di discussione ed analisi sul tavolo, con la Mercedes capace di conquistare pole e vittoria su un tracciato che - sulla carta - avrebbe dovuto essere favorevole alla Red Bull. Occasione mancata per Max Verstappen ed il team di Milton Keynes o ennesima dimostrazione di forza di Hamilton e della W12?

Da non sottovalutare nemmeno la prestazione della Ferrari, che grazie al quarto posto di Leclerc ed al settimo di Sainz riduce il distacco dalla McLaren per il terzo posto del campionato costruttori, obbiettivo minimo dichiarato dal team di Maranello.

L'appuntamento per andare ad analizzare insieme a voi la quarta gara del campionato del mondo di Formula 1, come sempre, è per le 18:30 di stasera in compagnia di Franco Nugnes, Marco Congiu ed altri ospiti, nella nostra tradizionale live di Youtube. Non mancate!