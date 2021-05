Monte Carlo non è stata avara di sorprese e di spunti di riflessione. Patendo dalla vittoria di Max Verstappen, che si proietta al comando della classifica del Campionato del Mondo piloti, al secondo poto di Carlos Sainz e della Ferrari sino alle difficoltà di Hamilton e della Mercedes, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta. Ovviamente, senza dimenticare quanto successo alla SF21 di Leclerc ed al dado della ruota di Bottas.

Per andare ad analizzare tutti questi temi e tanti altri, l'appuntamento come sempre è per stasera, dalle ore 18:30 in avanti, con il nostro Report Live. Insieme al Direttore di Motorsport.com, Franco Nugnes, ed a Marco Congiu interverranno anche altri ospiti per andare a rispondere alle vostre domande sul GP di Monaco di F1.